中原大學「服務實境體驗市集」 將服務場域搬至校園
中原大學鼓勵師生參與服務學習、善盡大學社會責任，今年12月舉辦「服務實境體驗市集」，邀請校內服務學習課程及校外非營利組織，一起將服務場域搬進校園。今年雖然因為疫情影響無法出團，學生仍然踴躍參與志工招募活動，聆聽六組服務學生的分享，準備好走進台灣、走出世界服務。
由服務學習中心舉辦的「服務實境體驗市集」今年邀請室設系老師陳歷渝，帶領關懷設計創意服務團隊，及應外系老師陳正婷的英文繪本故事服務學習課程，與師生民眾分享服務經驗。陳歷渝結合結構概論及室內裝修工程實做兩門課程，帶領學生為桃園復興區原住民長輩進行居家修繕；陳正婷老師則讓學生結合英語教學專業與活動設計，帶著小朋友在中壢地區圖書館讀繪本、玩遊戲，讓學英文更加有趣。
而為了讓師生民眾感受第一線服務的臨場感，弘道老人基金會也在市集活動中讓參與者穿戴駝背背帶、手腳約束器等模擬老化裝備，實際感受身體退化的不便與困擾。財法系學生鄭季軒體驗後表示，難怪長輩走路慢，原來腰部無法打直、手腳不協調，讓做任何事都那麼累。
心路基金會帶來的「我沒有不一樣」VR體驗活動，讓師生以自閉症孩童的視野體驗光線刺激、放大的聲音等感官刺激，瞭解自閉症孩童接收過多資訊的焦慮感。其他豐富多元的活動則包括創世基金會的義賣商品手作體驗，同學們一起裝飾聖誕紅盆栽，並將義賣所得回饋至創世基金會植物人安養計畫。
中原大學學務長陳冠宇表示，為了讓大學與社區的服務能量彼此結合擴大，中原大學會繼續穩定地帶動師生關注社會需求、與在地共同實踐大學社會責任，落實「全人教育」理念。
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