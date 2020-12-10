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南山中學TED講座 好萊塢魔術師開講

聯合報 / 記者吳亮賢／新北即時報導
南山中學今下午於校內辦理第四屆TEDxNanshanHighSchool演講。圖／南山中學提供
南山中學今下午於校內辦理第四屆TEDxNanshanHighSchool演講。圖／南山中學提供

南山中學今下午於校內辦理第四屆TEDxNanshanHighSchool演講，以「距離」為主題，邀請來自不同領域的六位講者，從生命經驗定義距離，帶給師生不同啟發。因受限於TED官方規定，限額100位觀眾參加，一開放報名即刻爆滿。

主辦人高二學生陳柏安表示，因疫情蔓延全世界，大家第一個聯想到的就是社交距離，但事實上，距離涵蓋的意涵太多，有些可能是我們連想都沒有想過的。

此次邀請六位講者都是來自不同領域的佼佼者，臨床心理師王加恩，從生命中的意義感去定義距離；曾子薰，則是本校高二學生，善於用文字書寫，詮釋高中青春；黃柏翰，則是進軍好萊塢的最年輕魔術師，最希望拉近與觀眾的距離；林俊翔用冒險精神走出去的距離，就是看到的世界；潘子翔，用無國界美食完成自己的夢想；周紹瑋用塗鴉精神帶給城市不一樣的表情。

校長蔡銘城表示，學生自己向美國TED提出申請成立TED社團，並取得認證辦理此次盛會，接著組成工作團隊、聯絡講者，一點一滴都是由學生組織起來，相當不容易，完全不遜色於專業的策展團隊，這都不是課本上所能學習到的，相信經歷過這一次的辦會，對自我學習視野與成長力道，將大大地提升。

南山中學今下午於校內辦理第四屆TEDxNanshanHighSchool演講，圖為獎者黃柏翰。圖／南山中學提供
南山中學今下午於校內辦理第四屆TEDxNanshanHighSchool演講，圖為獎者黃柏翰。圖／南山中學提供
南山中學今下午於校內辦理第四屆TEDxNanshanHighSchool演講。圖／南山中學提供
南山中學今下午於校內辦理第四屆TEDxNanshanHighSchool演講。圖／南山中學提供

社交距離 疫情

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