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RAP唱防疫觀念 新北正義國小再奪戲劇優等獎

聯合報 / 聯合報 / 教育事業部
新北正義國小教師王憲陽、林惠琦、李振洋指導607班學生結合防疫話題，以劇目「台灣防疫讚」抱回新北市109學年度學生創意戲劇比賽優等獎。圖／新北市正義國小提供
新北正義國小教師王憲陽、林惠琦、李振洋指導607班學生結合防疫話題，以劇目「台灣防疫讚」抱回新北市109學年度學生創意戲劇比賽優等獎。圖／新北市正義國小提供

新北正義國小好會演，教師王憲陽、林惠琦、李振洋指導607班學生結合防疫話題，以劇目「台灣防疫讚」抱回新北市109學年度學生創意戲劇比賽優等獎，王憲陽說，學生創意演出成為防疫最好宣傳，歡迎衛福部長陳時中也來看看。

「台灣防疫讚」描述媽媽帶著孩子穿越任意門環遊世界，卻發現世界已被腸病毒、流感跟新冠病毒攻占，台灣成為病毒接下來意欲染指的對象，透過主角跟守護者的努力，病毒被打趴，卻意外揭露原來所有污染的罪魁禍首是「輕忽防疫習慣的人類」。全劇最後以防疫歌舞作結，把大家熟悉的防疫觀念全部融入歌詞，加強民眾記憶。

正義國小深耕藝術教育多年，曾獲「教育部藝術教育貢獻獎」。王憲陽說，學校主推「戲劇」，有別其他藝術種類，戲劇範圍包山包海，劇本、道具、配樂到演出，結合多種藝術表現，很少學校老師願意「自討苦吃」。在正義，六年級班班都有戲劇演出，大家平時互相觀摩，遇到比賽，派哪班出場成為老師最大難題，「別的學校光是派代表就困難，我們則是選擇太多很難挑」。

戲劇演出得從劇本開始準備，王憲陽說，他喜歡結合議題教學，環保、防疫、防災、兩性平權跟品德教育都可當作孩子演出的題材。「我只給大架構，細節由孩子發揮」，這次得獎的演出把帶口罩勤洗手、用次氯酸水消毒、口訣「內外夾攻大立腕」等觀念唱成RAP，就是孩子們的創意。

王憲陽說，班級裡孩子個性大不同，有的愛表現，有的文靜細心，以班為單位參賽，為讓孩子有參與感，他會想方設法「讓每個孩子找到位置」。劇本裡儘量安排出場角色，把上台名額全數用完，手巧的做道具，懂電腦的負責場控跟音樂，還有道具搬運組讓體格好的孩子也有工作。

為鼓勵孩子多元學習，正義國小的戲劇演出儘量不用現成道具，全部DIY。劇中「新冠病毒」帶的頭套以紅色氣球球托跟黑色安全帽製成，正是美術老師李振洋帶孩子一起完成的巧手作品。

正義國小連五年在新北戲劇比賽大放異彩，累計抱回三特優、兩優等。王憲陽透露，正義只有3個專任藝文老師，除專任課堂教學，還要感謝主任、組長兼課，導師支持，家長專業相助，「每次比賽都拜託家長幫忙替孩子化妝」。

新北市正義國小連五年在新北戲劇比賽大放異彩，累計抱回三特優、兩優等。圖／新北市正義國小提供
新北市正義國小連五年在新北戲劇比賽大放異彩，累計抱回三特優、兩優等。圖／新北市正義國小提供

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