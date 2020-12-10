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幼稚園畢業照4500元拍不拍？ 家長論點大不同

聯合新聞網 / 綜合報導
家長及孩子們對於畢業照的價值定義各不相同，示意圖。圖／Ingimage
家長及孩子們對於畢業照的價值定義各不相同，示意圖。圖／Ingimage

11月到12月是許多學子拍畢業照的季節，許多人會把握這段時間，與朋友留下紀念。有網友分享，孩子就讀私立幼稚園，畢業照價錢約為4500元，原PO覺得太貴而選擇不買不拍，但老師卻來電告知希望能讓孩子一同參與，讓他不禁上網發問，「會覺得老師這個舉動很恐龍嗎？」

一名網友於《靠北幼稚園》上發文分享，臨近畢業季，學校準備替孩子們拍畢業照，老師告知畢業照一組4500元，且含專業攝影及造型師，然而原PO因價錢考量、照片實用性低而拒絕，卻接到老師來電表示希望能讓小朋友一同參與，除原PO家外其他人都有買，另一方面也怕小朋友心理不平衡，希望原PO能再三考量，但老師此舉卻讓他不禁覺得，「感覺還是要掏錢出來買看過一次就長灰塵的東西」。

有網友贊同原PO意見，「您絕對不是恐龍，因為我也會質疑畢業照的價值何在。後來我搞清楚了，畢業照是孩子的事情，問他要不要拍就好。孩子選擇要，就要囉，孩子不想要，拍出來效果也不好啦！」、「4500好貴，公幼才1000多」、「你們幼兒園拍的偏貴，可以自己評估看看，孩子上小學後每天都很忙碌，也不會去翻看，倒是買媽媽自己的回憶比較貼切」。

但也有網友反駁，「雖然很貴也沒什麼用也很醜，但假如經濟許可，我覺得這個錢還是要花。小孩的回憶是無價，當大家在打扮拍照時你的小孩心裡會怎麼想， 他少了可以跟大家一起分享的過程和回憶，雖然這個回憶很短暫」、「我給他買的是回憶，這不是金錢能衡量的」。

更有網友針對老師的作法提出意見，「老師沒有得到什麼，真的完全站在孩子角度想。一生只有一次，可以與孩子討論需不需要，別自己決定，這樣對孩子心理比較好」、「怎麼會恐龍，是真的會讓孩子心情差，大家都在拍照，因為這是班級活動」。

幼兒園 恐龍

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