南光高中英文歌唱比賽 全班一起練習增進口語表達

南光高中今天下午在台糖新營廠中山堂舉辦英文歌唱比賽，由高、國中一年級共14隊參賽，各班使出渾身解數，唱作俱佳，教務主任黃士玲表示，每年舉辦此活動競賽目的是希望提供學生學習與表現的舞臺，讓學子施展多方才華，提升學習英語的樂趣，強化英語口語表達能力，學生們儘管程度不同，然而全班一起練唱，不僅帶給孩子歡樂、感動，更增進其才藝發表的自信。

南光高中舉辦「英文歌唱比賽」行之有年，英文歌唱比賽總是令人驚喜連連，除了好聽的歌聲外，學生們精心打扮與唱作俱佳，都充滿驚喜，有些班級還用鋼琴、爵士鼓、吉他伴奏，發掘學子們在英文之外的音樂才華。