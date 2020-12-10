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南光高中英文歌唱比賽 全班一起練習增進口語表達
南光高中今天下午在台糖新營廠中山堂舉辦英文歌唱比賽，由高、國中一年級共14隊參賽，各班使出渾身解數，唱作俱佳，教務主任黃士玲表示，每年舉辦此活動競賽目的是希望提供學生學習與表現的舞臺，讓學子施展多方才華，提升學習英語的樂趣，強化英語口語表達能力，學生們儘管程度不同，然而全班一起練唱，不僅帶給孩子歡樂、感動，更增進其才藝發表的自信。
南光高中舉辦「英文歌唱比賽」行之有年，英文歌唱比賽總是令人驚喜連連，除了好聽的歌聲外，學生們精心打扮與唱作俱佳，都充滿驚喜，有些班級還用鋼琴、爵士鼓、吉他伴奏，發掘學子們在英文之外的音樂才華。
校方表示，南光對於提升英文能力相當重視，除正規英語課程教學外，還有外籍教師強化生活實用美語，為驗收學校英語教學成果，在英文與音樂教師的指導下，學生除了英文的發音外，要了解歌詞意境、音樂的搭配、舞臺視覺效果的呈現等，都考驗同學的創意與整合能力。
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