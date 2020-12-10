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南一中99歲為百歲暖身 校門口兩大護衛回來了！
台南一中今天慶祝創校99周年，除了頒發校友傑出成就獎，並且推出迎百年校慶的吉祥物、標語、標誌，以及在大門口種下瓊崖海棠，守護校園。學校更訂製專屬圖案口罩，師生人手一個迎校慶，並為百年校慶暖身。
南一中校友、前立法院長王金平、市長黃偉哲市長、全國校友總會、理事長吳榮彬、立委林俊憲等都到場祝賀。南一中即將於明年迎接創校百週年校慶，今天也舉行創校百週年校慶標語、標誌、吉祥物揭幕式。
校長廖財固說，百年校慶標語、標誌與吉祥物經公開徵稿與評選後，由88級校友魏廷穎獲得標語優選；標誌與吉祥物設計由高三學生謝宸新獲得優選，並經江珮嘉設計師及臺灣吧設計優化。南一中百年校慶標語「百年竹園，築緣百年」，代表連結一中人的緣分永遠延續；由69級校友師大教授賴貴三及作家知日謙均為母校題字。
百年校慶標誌以竹園岡的山岡意象設計，層層堆積的圖形象徵百年穩固的基礎，為現在與未來建立永恆的支柱。百年校慶吉祥物是竺元剛大學長，英挺帥氣，樂於助人。以竺元剛學長為主角的南一中動畫短片也同步在臺灣吧上線。
南一中也將百年校慶的標語和標誌設計成特色口罩，今天到場的所有貴賓及師生2千多人，均戴上特色口罩拍大合照，留下值得紀念的影像。
校友傑出成就獎有7人獲獎，包含學術教育類：高雄醫學大學副校長楊俊毓、義大醫院院長杜元坤；社會服務類：成大醫學院院長沈延盛；藝術文化類：中研院院士曾永義；專業服務類：翁外科醫院院長翁安昌、立法委員林俊憲；其他類：國際義診創辦人王政卿。
南一中民族路校門口兩旁原有兩棵百年瓊崖海棠老樹，其中1棵在2015年颱風來時被吹倒，經1年搶救仍枯死，今天在種下由吳榮彬捐贈的瓊崖海棠，象徵如左右護衛，守護南一中。
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