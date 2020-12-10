高美館重開館倒數！《黑盒》國際展4折早鳥票聖誕啟售

高雄市立美術館正進行開館26年來最大幅度的修繕，從展覽空間至園區場域，由內而外地展現新風貌，將於2021年1月22日傍晚時分再度重新開館，1月22至24日連續三天規畫「KMFA REOPEN市民日」系列活動。新開館後的首檔國際特展《黑盒－幻魅於形》，12月25至31日啟售特展早鳥票只要100元，原票價為250元。

高美館長李玉玲表示，在為期7個月的整修期間，高美館「修館不休館」，持續研究、典藏、展示、教育推廣的功能，擴張多樣化的公共服務想像，實踐許多重要而精彩的企畫，如線上閱聽、跨域講座、生態導覽、校園推廣以及社會資源連結等，期望美術館走下殿堂，成為市民文化生活的廣場，讓高美館能真正進入人們的生活日常。

2021年重新開館後，高美館策畫了一連串廣度和深度兼具的展覽內容，與各樓層展覽空間同步開放。包含國際特展《黑盒－幻魅於形：湯尼．奧斯勒》與其在地串連策畫展《歐布澤宇宙》、台灣現代藝術大師蕭勤的研究展《象外．圜中—蕭勤八五大展》、典藏常設展《南方作為相遇之所》、市民畫廊《粉彩交響詩－洪秀敏個展》，以及與學學文化創意基金會合作之《感動牛－兒童暨青少年彩繪 高美特展》。4月會以新銳藝術家年度盛事《2021高雄獎》，來啟用四樓展覽室。夏季則將推出前館長李俊賢紀念展《TAKAO．台客．南方HUE：李俊賢》。還有高美館27周年館慶大展《泛．南．島藝術祭》。

高美館國際特展《黑盒－幻魅於形》與美國錄像藝術大師湯尼．奥斯勒Tony Oursler，共同打造其在亞洲的首次大型特展，呈現超過60件經典作品，將於2021年1月23日至5月16日舉行。預計展出奧斯勒的經典錄像裝置作品、實驗短片、電影作品，以及他為高美館獨家打造的亞洲限定版新作。在1月23、24日兩天的「KMFA REOPEN市民日」中，奧斯勒更將推出期間限定的夜間環境投影作品，將美術館園區當作銀幕，結合神秘的煙霧與大型錄像、實驗性音軌等，帶來一場迷幻刺激的夜遊冒險。特展早鳥票特價100元，是原票價的4折，12月25日至31日限定啟售；預售票價199元，則於2021年1月1日至22日啟售，觀眾可至高美館售票中心或ibon、博客來售票網購票。