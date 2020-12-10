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偏鄉童展現藝術潛力 Talk塾學會擦亮小校的光

聯合報 / 記者王慧瑛／高雄即時報導
兩校攜手的成果展分為四大主題，學童手繪的雙海報也是特色之一，展現藝術潛能。高雄新威國小2年級學生楊瑞禎向大家介紹「看見家鄉」系列作品。圖／Talk塾學會提供
兩校攜手的成果展分為四大主題，學童手繪的雙海報也是特色之一，展現藝術潛能。高雄新威國小2年級學生楊瑞禎向大家介紹「看見家鄉」系列作品。圖／Talk塾學會提供

高雄市美濃區福安國小、六龜區新威國小，連2年讓低年級學生參與「悅讀旅遊偏鄉小校」專案計畫，讓小朋友認識家鄉、手作原創繪本小書，除蘊孕偏鄉小校藝術特色，也讓孩子們獨特的才能在創作中揮灑。

「Talk塾學會」主辦這一計畫，總幹事張倩將成果展安排在12月，結合福安國小創校67年校慶，及新威國小百年校慶前的暖身活動，希望偏鄉兒童創作力，能被更多人看見，以藝文特色，擦亮偏鄉小校的光。

張倩說，今年選在全校學生規模不到50人的福安、新威兩校試辦，明年將增加龍山國小。提升學童多元競爭力，是偏鄉小校與Talk塾學會共同努力目標。

這次兩校攜手的成果展分為四大主題，包括看見家鄉、生活美學、奇幻冒險及環境保護，以「鑿威鑿福」之名（鑿古音為ㄗㄨㄛˋ，有挖掘、塑造、發現之意），學童手繪的雙海報也是特色之一。

目前在高雄市立圖書館美濃分館2樓展出168件作品，還包含1本八開大的低年級兒童手繪本、3座故事箱、12隻半立體鴨的勞作及26本具有客家庄文化底蘊的手作書等，相當具有可看性。展期持續到年底，明年初會移至六龜分館繼續展覽。

福安國小、新威國小校長認為，手作書、故事箱是未來高雄市客家庄學童特有的統合教材，有助提升偏鄉學童觀察力、想像力及創造力，培育計畫不能間斷。

張倩希望有更多志同道合的朋友成為行動者，加入服務團隊。有興趣參與者，可與學校或Talk塾學會聯繫。

高雄福安國小成果展演上，學童與師長合影留念。圖／Talk塾學會提供
高雄福安國小成果展演上，學童與師長合影留念。圖／Talk塾學會提供

偏鄉 高雄市 六龜

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