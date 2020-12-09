走廊不再濕滑危險 淡水鄧公國小裝30多處雨遮

新北市淡水區每到冬天就會轉為多雨，鄧公國小校園走廊更會有積水或濕滑的現象，影響到學童學習環境的安全，因此透過市議員陳偉杰爭取經費，裝設超過三十多處的地點都有雨遮設備，積水的情形也改善不少，學生安全獲保障。

雨滴滴答答的下不停，過去一個多星期，受到東北季風的影響，淡水地區一直壟罩陰雨綿綿的天氣當中，不僅是外頭濕答答，在校園當中就怕走廊也是如此。

淡水區鄧公國小校長謝芳儒表示，由於淡水每到冬天就會轉為多雨天氣，造成校園走廊都會有積水或是濕滑的現象，因此透過市議員陳偉杰爭取，現在也已經裝設雨遮設備。

鄧公國小校長謝芳儒表示，學校校舍有些有五層樓高，走廊或是樓梯轉角常常會因為雨水從四面八方而來，造成濕滑，影響到學童學習環境的安全。還好透過議員爭取，現在裝設超過三十多處的地點都有雨遮設備，積水的情形也改善不少。

市議員陳偉杰表示，學童的學習環境安全是非常重要，在校園當中不免會有下課學生奔跑的情形發生，因此為了避免地上濕滑或積水，特別向教育部國教署爭取將近三百萬元的預算來裝這些雨遮設備，希望讓鄧公的學童都可以在安全的環境下學習。