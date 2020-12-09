影／南一中校友傑出成就獎公布 7人中有4名醫師

台南一中明天99周年校慶，今天公布第14屆校友傑出成就獎，獲獎校友中，78歲醫師翁安昌是25年前創此獎項的校友，如今他也獲獎，深感榮幸。另有立委林俊憲、流行病學專家楊俊毓、中研院院士曾永義等7人獲獎。

南一中校友傑出成就獎名單為楊俊毓、杜元坤、沈延盛、曾永義、翁安昌、林俊憲、王政卿。翁安昌為台南知名外科醫師，84年他擔任校友會長時創立校友傑出成就獎，首屆有前總統陳水扁、前立法院長王金平等人。翁安昌50多年來辦學助弱勢，捐助獎學金回饋母校、家鄉，曾任中華醫大董事長。

楊俊毓深耕杏壇作育高教英才，專精流行病學，致力環保發掘汙染問題，關懷本土，倡導公共衛生。杜元坤獲有外科手術杜氏刀法專利，為神經叢、顯微手術先驅，以脊椎、骨外科享譽國際，慈善及義診遍及全世界。沈延盛為外科醫師，學術論文獲獎無數，積極推動癌症機制研究，並推動營造本土醫療環境。

曾永義開啟俗文學資料的整編，長期投入鄉土傳統藝術研究，致力戲曲史探討，助有散文集、豫劇、京劇、崑劇、歌仔戲等集結劇作數十本。林俊憲投身民主政治改革運動，帶動城市蛻變轉型發展，督促國家法治與時俱進，成就為民服務從政典範。王政卿從事醫學研究及教學，執業紐約市拯救無數生命，創國際義診，散播台灣愛心。