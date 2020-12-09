快訊

竹聯寶和會涉館長槍擊案 侯友宜批「大台北最可惡組織」

中國「蛋殼公寓」吃人事件：坑殺房客房東的金融陷阱

全國技藝競賽成績耀眼 僑泰高中英雄式迎接學生返校

聯合報 / 記者黃寅/台中即時報導
僑泰高中學生獲獎載譽凱歸，學校熱烈歡迎。圖/僑泰高中提供
僑泰高中學生獲獎載譽凱歸，學校熱烈歡迎。圖/僑泰高中提供

僑泰高中参加全國高級中等學校技藝競賽，在家事類、工業類、商業類的21職種競賽，囊括4個金手獎、13個優勝，成績斐然。

其中機械科李明家奪下鉗工金手獎第1名，汽車科周俊廷獲汽車修護金手獎、餐飲科陳俊宇中餐烹飪金手獎、資處科蔡佳妮文書處理金手獎。

為迎接選手獲獎載譽凱歸，董事長蔡玉堂、校長温順德、家長會長陳耀恭等人，上午率領獅鼓隊與儀隊在校門口迎接，選手與指導老師也接受學生獻花，場面熱鬧。

李明家說，在安和國中就讀時就參加與僑泰合作的機械技藝學程，並獲得國中技藝競賽第一名，開啟了選手之路。升上僑泰機械科後，立即加入選手訓練行列。由於鉗工需大量體力，每天放學後勤跑操場、做伏地挺身與仰臥起坐，晚餐後則反覆練習鋸切及剉削，到晚上十點才休息。

比賽前一天，因工具箱摔下推車，雙柱式量錶的指針脫落，當下不知所措，所幸指導老師蘇澔翔立即協助處理，隔天才能順利參賽。拿下全國金牌，他感謝指導老師的用心教導與陪伴，也感謝學長的經驗分享。

周俊廷說，在光榮國中就學時期，參加的是土木技藝學程，高中轉讀汽車科，一切都得從新開始，尤其獲選為選手後，一年來幾乎犧牲假日，賽前甚至練習到凌晨3點，但艱辛的訓練過程中，學到的不只有是技術、生活的自主管理，還有抗壓能力的提升。

不管在訓練中遇到難題，或是模擬賽的挫折和打擊，指導老師蕭丞凱主任總是耐心教導，並不斷給予精神上的鼓舞，才拿下金手獎第七名。

校長温順德指出，該校秉持適性揚才的理念，打造多元的學習環境，除與各國中合辦技藝學程，協助學生職涯探索，並提供優渥獎學，讓國中技藝競賽優異同學直升僑泰，加入儲訓選手行列。

另外，董事會每年提撥150萬元，購買訓練材料及設備，讓選手無後顧之憂，加以老師犧牲假日指導，選手也全力配合訓練，才能繼技能競賽勇奪麵包製作金牌後，再拿下技藝競賽鉗工第一，可說是向下扎根的成果展現。期盼李明家能保送台灣科大，繼續專研精密機械，成就自己的一片天。

為迎接選手獲獎載譽凱歸，董事長蔡玉堂(中右起)、校長温順德、家長會長陳耀恭等人，上午率領獅鼓隊與儀隊在校門口迎接，場面熱鬧非凡。圖/僑泰高中提供
為迎接選手獲獎載譽凱歸，董事長蔡玉堂(中右起)、校長温順德、家長會長陳耀恭等人，上午率領獅鼓隊與儀隊在校門口迎接，場面熱鬧非凡。圖/僑泰高中提供
僑泰高中學生獲獎載譽凱歸，學校熱烈歡迎。圖/僑泰高中提供
僑泰高中學生獲獎載譽凱歸，學校熱烈歡迎。圖/僑泰高中提供

職涯

延伸閱讀

中學技藝台中拿第一 烹飪首奬想作出故鄕梨山美食

全國技藝競賽 明道中學獲4金手9優勝佳績

全國商科技藝競賽中壢高商3金手獎1優勝 獲獎率百分百

南投高中全國技藝競賽拿下5金手獎、2優勝 表現亮眼

相關新聞

校園會客室／美術班當家庭經營 家長成後盾

宜蘭市中山國小藝才組長林木水，是資深美術教師，扎根宜蘭基礎美術教育廿二年。不僅教學生，還為家長自費開設「家長成長班」，將...

全國技藝競賽成績耀眼 僑泰高中英雄式迎接學生返校

僑泰高中参加全國高級中等學校技藝競賽，在家事類、工業類、商業類的21職種競賽，囊括4個金手獎、13個優勝，成績斐然。

學生人數掛帥 彰化裁併校指標評比項目減半仍不利小校

彰化縣大城鄉小校永光國小今年走入歷史，震撼縣內教育界，議論四起，不明白永光為何被優先裁併，縣政府教育處檢討裁併校指標，從...

彰化縣新生國小攜手嘉義大學 推線上互動學美語

偏鄉小校絞盡腦汁特色辦學，彰化縣新生國小與嘉義大學人文藝術學院合作，每周二實施美語數位遠距教學，小朋友使用家長會副會長郭...

南新國小游泳隊初試啼聲 嘉義縣運奪8金大放異彩

嘉義縣全縣運動會游泳賽6、7日在焚化爐溫水游泳池登場，太保市南新國小「太格少泳隊」首次參賽，囊括中年級男生組團體冠軍，中...

中壢國中自由車隊 破13年紀錄

桃園市中壢國中自由車隊經3年培訓，2月初試啼聲，獲全國少年公路賽團體總冠軍，3月底全中運團體國女組再度奪冠，學生李雅熏更...

你的國小是菜市場名嗎？這所國小全台有18所撞名 有人一條龍到大學？

你國小、國中唸的學校是菜市場名嗎？本報查閱教育部最新資料，全台2600多所國小之中，就有1200多校「至少」和另一校校名相同，其中「撞名」第一名的是中正國小，全台有18所，高雄和台中都各有2所；基於「特殊情感」，全台的中正國小校長還特別開了一個LINE群組聯繫。也有人從國小到高中「一條龍」念中正。

麟洛國中籃球場地板隆起 比賽前家長選手們修修補補

屏東縣麟洛國中男子籃球隊縣運14連霸，但籃球場場地卻是修修補補，屏東縣議員唐玉琴今在議會總質詢時，秀出麟洛國中學生、家長...

屏東縣鹽埔國中「半風雨球場」 潘孟安批「荒唐」

屏東縣議會總質詢上，縣議員唐玉琴質詢時秀出，鹽埔國中做半套的「半風雨球場」照片，問縣長潘孟安，「有覺得哪裡不對嗎？」潘孟...

影／布農學生健身教練有特色 舞步一跳大家就笑

彰化縣大葉大學運健系四年級的布農族學生石翊群不只在校內教師生健身，也已在外當健身房有氧運動老師，石翊群說，他本來對自己的...

高雄「經典朗讀節」登場！小朋友善用誦讀鍛鍊大腦

「春江潮水連海平，海上明月共潮生。灩灩隨波千萬裹，何處春江無月明。」高雄市第一屆「經典朗讀節」今天在文學館登場，由砂崙、...

從小愛玩姊頭髮做造型 她獲全國家事類美髮組優勝

新竹市光復高中時尚造型科三年級學生許純翊、戴小芳參加109學年度全國中等學校家事類技藝競賽，在全國優秀選手的激烈競爭中脫...

熱門新聞

8755人連署要廢高中學習歷程檔案 教育部回應了

下一個輪到誰？彰縣評估裁併偏鄉小校 教師和地方繃緊神經　

中興大學計畫在中興新村設分校 教長：正進行最後評估

嘉義縣教育處長陳添丁請辭獲准 回任教育部專門委員

擊敗全球800校 暨大再次擠進世界前50大綠色大學

嘉縣教育處長請辭給校長公開信：為問題找方法非找理由

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。