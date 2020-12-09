全國技藝競賽成績耀眼 僑泰高中英雄式迎接學生返校

僑泰高中参加全國高級中等學校技藝競賽，在家事類、工業類、商業類的21職種競賽，囊括4個金手獎、13個優勝，成績斐然。

其中機械科李明家奪下鉗工金手獎第1名，汽車科周俊廷獲汽車修護金手獎、餐飲科陳俊宇中餐烹飪金手獎、資處科蔡佳妮文書處理金手獎。

為迎接選手獲獎載譽凱歸，董事長蔡玉堂、校長温順德、家長會長陳耀恭等人，上午率領獅鼓隊與儀隊在校門口迎接，選手與指導老師也接受學生獻花，場面熱鬧。

李明家說，在安和國中就讀時就參加與僑泰合作的機械技藝學程，並獲得國中技藝競賽第一名，開啟了選手之路。升上僑泰機械科後，立即加入選手訓練行列。由於鉗工需大量體力，每天放學後勤跑操場、做伏地挺身與仰臥起坐，晚餐後則反覆練習鋸切及剉削，到晚上十點才休息。

比賽前一天，因工具箱摔下推車，雙柱式量錶的指針脫落，當下不知所措，所幸指導老師蘇澔翔立即協助處理，隔天才能順利參賽。拿下全國金牌，他感謝指導老師的用心教導與陪伴，也感謝學長的經驗分享。

周俊廷說，在光榮國中就學時期，參加的是土木技藝學程，高中轉讀汽車科，一切都得從新開始，尤其獲選為選手後，一年來幾乎犧牲假日，賽前甚至練習到凌晨3點，但艱辛的訓練過程中，學到的不只有是技術、生活的自主管理，還有抗壓能力的提升。

不管在訓練中遇到難題，或是模擬賽的挫折和打擊，指導老師蕭丞凱主任總是耐心教導，並不斷給予精神上的鼓舞，才拿下金手獎第七名。

校長温順德指出，該校秉持適性揚才的理念，打造多元的學習環境，除與各國中合辦技藝學程，協助學生職涯探索，並提供優渥獎學，讓國中技藝競賽優異同學直升僑泰，加入儲訓選手行列。