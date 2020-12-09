中學技藝台中拿第一 烹飪首奬想作出故鄕梨山美食

109學年度全國高級中等學校學生技藝競賽12月3日落幕，台中拿下51座金手獎，得獎數居各縣市之冠。其中台中高工在工業類獨占鰲頭，有34名選手參賽，角逐22項職種的競賽，勇奪14座金手獎8優勝丶22位選手得獎，獲獎率高達64.7%。

台中高工工業類電腦輔助機械製圖金手獎得主許名毅，他在比賽前一周才開完刀出院，師長與家人都勸他不要勉強參賽，但許名毅強忍身體不適，兩天的賽程全神貫注，終獲金手獎殊榮，展現熱情及毅力的職人精神。

明德高中商業類中餐烹飪金手獎林芝鄉表示，她爸媽在梨山開早餐店，父母對餐食要求高，她不知不覺愛上動手烹調，想起小時候為品嘗美食總要舟車勞頓的下山，期望自己練好廚藝，加上梨山特色農產品，讓梨山居民品嘗美食不再距離如此遙遠。

林芝鄉說經常利用剩餘的菜餚練習刀工，不斷的練習熟練炒、蒸、炸、煎等各項技能，今年商業類科中餐烹飪競賽中獲得全國第二名，評審肯定廚藝，她很感謝犧牲課餘及假日不辭辛勞指導的師長們，也希望未來將梨山特有蔬果融入菜餚中，讓人們透過美食來認識梨山。