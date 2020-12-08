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南新國小游泳隊初試啼聲 嘉義縣運奪8金大放異彩

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣即時報導
嘉義縣全縣運動會游泳賽，太保市南新國小「太格少泳隊」首次參賽大贏家，讓南新泳隊打響名號。圖／南新國小提供
嘉義縣全縣運動會游泳賽，太保市南新國小「太格少泳隊」首次參賽大贏家，讓南新泳隊打響名號。圖／南新國小提供

嘉義縣全縣運動會游泳賽6、7日在焚化爐溫水游泳池登場，太保市南新國小「太格少泳隊」首次參賽，囊括中年級男生組團體冠軍，中年級女生組團體及低年級男生組團體亞軍，尤其中年級男生組以接近2倍的積分，大幅領先第2名的小學，讓南新泳隊打響名號。

中年級葉泳昕、葉泳詰、林右豐、林丞塏，囊括兩面接力金牌，低年級男生葉展佑囊括自由式與仰式4金，葉廷昱囊括蛙式2面金牌，是嘉義縣泳界明日之星。

老師洪俊賢說，剛成立游泳隊，10幾個學生會游泳的不多，泳池負責人賴玟如給南新泳隊最多支持，製作水牛圖案泳帽送學生，由綽號「小六」教練周建儒負責訓練，每天下課後4點半到6點，小朋友除上補習班，都準時來泳池訓練，從每天1千公尺到現在3千公尺，進步神速。

南新少游隊初次參賽大贏家，校長莊政道開心獎勵小朋友吃麥當勞；學務主任林郁鳴將2名女兒帶來參加游隊，在縣運拿到獎牌，其中大女兒林芸可在日前全國語文競賽拿到國語演說優等，多才多藝，林芸可說，游泳讓體力更好，才可以應付更多訓練和比賽。

莊政道說，前校長陳宸鈁爭取興建嘉縣首座國小校園溫水游泳池，2年前他接任校長完成工程驗收，去年辦理委外經營招標，由太格公司承攬經營，提供學生游泳課程教學，爭取回饋免費培訓南新游泳隊。

受疫情影響，讓太格差點難以經營，泳隊訓練沒停止，廠商投資SＰA池和蒸汽室，適合民眾做水上活動，相信南新游泳池將成為游泳人才搖籃，歡迎各地泳客和學生來南新游泳池學游泳。

嘉義縣全縣運動會游泳賽，太保市南新國小「太格少泳隊」首次參賽大贏家，讓南新泳隊打響名號。圖／南新國小提供
嘉義縣全縣運動會游泳賽，太保市南新國小「太格少泳隊」首次參賽大贏家，讓南新泳隊打響名號。圖／南新國小提供
嘉義縣全縣運動會游泳賽，太保市南新國小「太格少泳隊」首次參賽大贏家，讓南新泳隊打響名號。圖／南新國小提供
嘉義縣全縣運動會游泳賽，太保市南新國小「太格少泳隊」首次參賽大贏家，讓南新泳隊打響名號。圖／南新國小提供

嘉義 補習

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