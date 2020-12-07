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宜蘭打造8間情境教室今啟用「馬卡龍」讓學英語變好玩

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭縣第一間雙語情境教室「馬卡龍廚房」今啟用，縣長林姿妙與孩子們一起用英語學習製作小點心。記者戴永華／攝影
宜蘭縣第一間雙語情境教室「馬卡龍廚房」今啟用，縣長林姿妙與孩子們一起用英語學習製作小點心。記者戴永華／攝影

宜蘭推動雙語教育特色課程，在全縣8所學校建置雙語情境教室，每間教室布置色彩繽紛，各具不同主題特色，學生在情境氛圍下，讓學講英文變得有趣。今天位於凱旋國小「馬卡龍廚房教室」啟用，孩子們以英語對話學做小點心，把學習融入生活中。

宜蘭去年起就開始建置雙語情境教室，第一階段選定8所學校，凱旋國小位於縣政中心，建校時就是英語教學重點學校，之所以設計成「馬卡龍廚房教室」，校長張哲豪表示，該校推動食農教育，結合自然、綜合、健康、藝術與生活等領域規畫學習課程，所以情境教室設定「食農烘焙手做課程」主是，透過食材種植、認識營養與動手烹飪等，讓英語學習和生活情境、經驗結合。

至於「馬卡龍」命名，是希望英語（雙語）學習歷程是豐富且多采多姿，透過生動且活潑的雙語情境營造，鼓勵學生勇敢嘗試、自信大方說英語，讓學習就像品嘗馬卡龍一樣，繽紛甜美且有趣。

宜蘭推動縣雙語教育暨沉浸式情境教室揭牌啟用，今天由縣長林姿妙與議員、里長等人共同揭牌，另外7所學校也陸續在這學期啟用，包括中華國中的「百老匯 Broadway」、吳沙國中「Eco-Wusa Bilingual Park」、復興國中「Bilingual Magic Class」、蘇澳國小「Suao Safari 蘇澳探險之旅」、四結國小「沉浸英文So easy、四結健康Follow me」、東興國小「世界餐桌A bite of the world」、萬富國小「蔥滿英悅 Wonderful」等，這些主題都由學校設定，以學習環境特色及地方文化做結合。

林姿妙表示，縣府希望未來每所學校都有雙語教育情境教室，學校之間可以互相交流，而且對學校的環境也要求須具備雙語標示，更將安排雙語育樂營等活動，提供孩子生活化的英語學習情境，促進語言運用、多元文化及國際視野等刺激，帶動英語學習風氣。

位於凱旋國小、宜蘭縣第一間雙語情境教室「馬卡龍廚房」今啟用，整間教室布置成馬卡龍般色調，營造快樂氛圍。圖／縣政府提供
位於凱旋國小、宜蘭縣第一間雙語情境教室「馬卡龍廚房」今啟用，整間教室布置成馬卡龍般色調，營造快樂氛圍。圖／縣政府提供
宜蘭縣第一間雙語情境教室、凱旋國小「馬卡龍廚房」今啟用，讓孩子學習食菜及烹煮的過程中，快樂學英語。記者戴永華／攝影
宜蘭縣第一間雙語情境教室、凱旋國小「馬卡龍廚房」今啟用，讓孩子學習食菜及烹煮的過程中，快樂學英語。記者戴永華／攝影
宜蘭縣第一間雙語情境教室「馬卡龍廚房」今啟用，縣長林姿妙與孩子們一起用英語學習製作小點心。記者戴永華／攝影
宜蘭縣第一間雙語情境教室「馬卡龍廚房」今啟用，縣長林姿妙與孩子們一起用英語學習製作小點心。記者戴永華／攝影
宜蘭縣第一間雙語情境教室、凱旋國小「馬卡龍廚房」今天啟用，牆壁是英文版的食材介紹。記者戴永華／攝影
宜蘭縣第一間雙語情境教室、凱旋國小「馬卡龍廚房」今天啟用，牆壁是英文版的食材介紹。記者戴永華／攝影

食農教育 林姿妙 蘇澳

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