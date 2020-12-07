宜蘭打造8間情境教室今啟用「馬卡龍」讓學英語變好玩

宜蘭推動雙語教育特色課程，在全縣8所學校建置雙語情境教室，每間教室布置色彩繽紛，各具不同主題特色，學生在情境氛圍下，讓學講英文變得有趣。今天位於凱旋國小「馬卡龍廚房教室」啟用，孩子們以英語對話學做小點心，把學習融入生活中。

宜蘭去年起就開始建置雙語情境教室，第一階段選定8所學校，凱旋國小位於縣政中心，建校時就是英語教學重點學校，之所以設計成「馬卡龍廚房教室」，校長張哲豪表示，該校推動食農教育，結合自然、綜合、健康、藝術與生活等領域規畫學習課程，所以情境教室設定「食農烘焙手做課程」主是，透過食材種植、認識營養與動手烹飪等，讓英語學習和生活情境、經驗結合。

至於「馬卡龍」命名，是希望英語（雙語）學習歷程是豐富且多采多姿，透過生動且活潑的雙語情境營造，鼓勵學生勇敢嘗試、自信大方說英語，讓學習就像品嘗馬卡龍一樣，繽紛甜美且有趣。

宜蘭推動縣雙語教育暨沉浸式情境教室揭牌啟用，今天由縣長林姿妙與議員、里長等人共同揭牌，另外7所學校也陸續在這學期啟用，包括中華國中的「百老匯 Broadway」、吳沙國中「Eco-Wusa Bilingual Park」、復興國中「Bilingual Magic Class」、蘇澳國小「Suao Safari 蘇澳探險之旅」、四結國小「沉浸英文So easy、四結健康Follow me」、東興國小「世界餐桌A bite of the world」、萬富國小「蔥滿英悅 Wonderful」等，這些主題都由學校設定，以學習環境特色及地方文化做結合。