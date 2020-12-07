影／布農學生健身教練有特色 舞步一跳大家就笑

彰化縣大葉大學運健系四年級的布農族學生石翊群不只在校內教師生健身，也已在外當健身房有氧運動老師，石翊群說，他本來對自己的身材當健身教練實在沒信心，後來考上證照，加上老師鼓勵他用舞步當特色，建立了自己的健身教練特色，朝自己理想發展。

健身房如雨後春筍，運動教練也成為很夯的職業，石翊群說，在運動健康管理系先學人體肌肉、肌動學、運動生理學等基礎知識，再教大家如何去設計課程、如何擔任健身指導，輔導他們取得證照，他目前已有Radical Fitness體系專業證照、舞蹈、拳擊、個人指導教練證照等。

以前是籃球選手的石翊群雖選擇念運健系，但一開始對於自己的身材當運動教練也沒什麼信心，到了大三是個轉捩點，因為老師覺得他跳舞很有亮點，鼓勵他嘗試帶領跳舞的健身課程，石翊群說，以前沒特別接觸過跳舞，後來只要一帶健身舞，學員就會說「老師很會扭、很好笑」，沒想到現在會靠跳舞在這個產業建立特色。

運動健康管理系主任蔡孟娟說，運健系強調學用合一，培養兼具運動健康指導能力及運動健康產業管理的專業人才，系上也打造動感飛輪中心、運動健康指導練習室、運動治療室、銀髮族健康促進中心、全方位適能教室等學習場域，學生