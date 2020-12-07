從小愛玩姊頭髮做造型 她獲全國家事類美髮組優勝

新竹市光復高中時尚造型科三年級學生許純翊、戴小芳參加109學年度全國中等學校家事類技藝競賽，在全國優秀選手的激烈競爭中脫穎而出，獲家事類美顏組及美髮組優勝佳績，為學校爭取最高榮譽。

美髮組優勝選手戴小芳是越南新住民第二代，因小時愛玩姐姐的頭髮做造型，便開啟對美髮的興趣。進入光復高中時尚造型科就讀後，藉由美髮課程提升戴小芳對美髮的學習動力，便立下要當美髮競賽選手的目標。

戴小芳今天說，她在暑假就開始密集及扎實的訓練，過程中狀態時好時壞，讓她相當挫敗，但指導老師還是不厭其煩的教導及鼓勵，最後總算不負眾望贏得佳績。

美顏組優勝選手許純翊說，她從高二下學期透過校內技藝競賽成為種子選手，利用暑假每天不停練習、精進技藝，終於成為正式選手。訓練過程中最擔心的是無法在時間內完成題目，只能透過不斷練習及測時，每天固定畫數十張紙圖及各種妝容，才逐漸提升自己的速度及技巧。她也主動去搜尋各大競賽的彩妝得獎作品作為模仿及練習的目標，期望自我技術更精進。