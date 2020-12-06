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全國商科技藝競賽中壢高商3金手獎1優勝 獲獎率百分百

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
李梓安網頁設計全國第9名優勝。圖／桃園市立中壢高商提供
李梓安網頁設計全國第9名優勝。圖／桃園市立中壢高商提供

桃園市中壢高商上周參加全國高中商業類科學生技藝競賽，報名程式設計、網頁設計、會計資訊與商業簡報職種，共奪得3金手1優勝，不但成績傲人而且獲獎率百分百。

中壢高商今天表示，獲獎學生有祝瑋萱會計資訊全國第2名、方歆閎程式設計全國第4名、呂映芯商業簡報全國第10名（3座金手獎），李梓安網頁設計全國第9名優勝。  

他們原先只是通過校內技藝競賽多位選手其中4位，經過指導老師1年，再透過學科與術科實作競試，脫穎而出成為全國賽選手。他們利用課後與假日時緊鑼密鼓地練習，加上老師嚴格訓練，才能在菁英群聚的競技場上取得優異的成績。   

「成功沒有捷徑，只能一步一步向上爬」，祝瑋萱表示，賽前就知道這是一場與時間賽跑的艱鉅任務，比的是決心與毅力，她每天要求自己課後練習3小時，假日甚至練習7至8小時，練習過程中，難免遭遇挫折，但經過導師、指導老師的信心加持，給她繼續前行的動力，最終才獲能得全國第二名金手獎的殊榮。

她提醒想要參加明年競賽的學弟妹，今年命題方向有所調整，試題由原本40題增加為50題，而且觀念題占不少，題目的文字敘述也加長，除了要加強閱讀理解能力與作答速度，更要澈底釐清容易混淆的概念，才能做出正確的會計報表。

商業簡報組呂映芯表示，自己在9月才加入全國賽集訓，晚了其他組選手2個月，並不被看好能奪獎，起初培訓時，也常會懷疑自己的能力不足，有時更會有不好的情緒，但在常婷婷老師指導下，讓她重拾勇氣。賽前兩周，學長來指導，還為她帶來該組選手們的祕密加油武器—金鑽鳳梨手搖飲料，讓她信心驟增，順利拿下金手獎。

她說即使比賽過程電腦一度當機，最後仍化險為夷，「或許是這杯神秘飲料帶給我的好運吧」。

程式設計組金手獎方歆閎，與網頁設計組優勝李梓安都是資料處理科的高三學生，也是好戰友，兩人自高一起，就有豐富的參賽經驗，今年來恩盃全國高中職程式能力競賽也都分別獲獎，方歆閎更獲得2020青年程式設計競賽中文組第2名。   

方歆閎表示從國三時期，因為頻繁接觸網路，進而喜歡上程式設計，並發現自己有這方面的天賦，從而自學VB與C++。壢商資處科老師給他許多指導，經過不斷努力及與同好切磋學習提昇能力，終於能在全國商科技藝競賽程式設計組，獲得全國第4名金手獎殊榮。雖然這次大賽成績與技優保送國立科大資格擦身而過，但他還是會繼續往程式設計領域精進。   

中壢高商校長蘇鴻銘強調歷年來，壢商的技職教學非常紮實，秉持學業和技藝同時並進，連年在商科技藝競賽保持優異成績，除了學生自己努力，老師的專業指導更是功不可沒；藉由選手傑出的表現，也顯示壢商在商科專業教育能力備受各界肯定。

方歆閎程式設計全國第4名。圖／桃園市立中壢高商提供
方歆閎程式設計全國第4名。圖／桃園市立中壢高商提供
祝瑋萱會計資訊全國第2名。圖／桃園市立中壢高商提供
祝瑋萱會計資訊全國第2名。圖／桃園市立中壢高商提供
中壢高商選手參加全國高中商業科技競賽奪下3金1優，獲獎率百分百。圖／桃園市立中壢高商提供
中壢高商選手參加全國高中商業科技競賽奪下3金1優，獲獎率百分百。圖／桃園市立中壢高商提供
呂映芯商業簡報全國第10名。圖／桃園市立中壢高商提供
呂映芯商業簡報全國第10名。圖／桃園市立中壢高商提供

手搖飲料 菁英

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