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全國兒童聯想創作畫比賽 今天複賽下午公布成績

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
第28屆全國兒童聯想創作畫比賽今天在台中市葫蘆墩文化中心舉辦，有420位入選者，挑戰2小時完成創意畫作。圖／葫蘆墩文化中心提供
第28屆全國兒童聯想創作畫比賽今天在台中市葫蘆墩文化中心舉辦，有420位入選者，挑戰2小時完成創意畫作。圖／葫蘆墩文化中心提供

台中市葫蘆墩文化中心辦「第28屆全國兒童聯想創作畫比賽」，今天上午進行複賽，台中市文化局副局長曾能汀進行揭圖儀式，現場公布迴力鏢線形的圖案，象徵學童在勇敢探索世界後仍能回返初衷的意涵；下午將公布比賽成績和得獎名單。

葫蘆墩文化中心今天上午戶外廣場安排馬戲狂想、偶戲、魔術親子劇、傳統雜技等多元特色的系列節目，及電音三太子演出，數百多名親子參加同樂。

進入複賽的420名學童中，包括基隆市七堵國小二年級的李沁儒、李沁霖雙胞胎，和虎尾拯民國小五年級李亦陞、二年級李承祐兄弟檔同時入選，下午頒獎典禮將由文化局副局長施純福頒發前三名獎金與獎狀，信誼基金會主秘譚合令及中央書局總監沈貞慧也會到場觀禮頒獎。

評審老師表示，參賽孩子展現獨特創意，在畫作中不只努力表現作畫技巧，也將自身想像力與對環境的感受自然流露於作品中，讓人驚嘆孩子們在面對相同的符號，卻能產出千變萬化的作品，展現他們滿溢的創作能量。

文化局 親子

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