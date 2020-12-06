聽新聞
test
0:00 / 0:00
全國兒童聯想創作畫比賽 今天複賽下午公布成績
台中市葫蘆墩文化中心辦「第28屆全國兒童聯想創作畫比賽」，今天上午進行複賽，台中市文化局副局長曾能汀進行揭圖儀式，現場公布迴力鏢線形的圖案，象徵學童在勇敢探索世界後仍能回返初衷的意涵；下午將公布比賽成績和得獎名單。
葫蘆墩文化中心今天上午戶外廣場安排馬戲狂想、偶戲、魔術親子劇、傳統雜技等多元特色的系列節目，及電音三太子演出，數百多名親子參加同樂。
進入複賽的420名學童中，包括基隆市七堵國小二年級的李沁儒、李沁霖雙胞胎，和虎尾拯民國小五年級李亦陞、二年級李承祐兄弟檔同時入選，下午頒獎典禮將由文化局副局長施純福頒發前三名獎金與獎狀，信誼基金會主秘譚合令及中央書局總監沈貞慧也會到場觀禮頒獎。
評審老師表示，參賽孩子展現獨特創意，在畫作中不只努力表現作畫技巧，也將自身想像力與對環境的感受自然流露於作品中，讓人驚嘆孩子們在面對相同的符號，卻能產出千變萬化的作品，展現他們滿溢的創作能量。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言