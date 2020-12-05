五股更寮國小歷經3年設計改建 新校舍今啟用

新北市五股區更寮國小老舊校舍進行整建工程，歷經3年設計、動工，今天舉辦啟用典禮，新北市長侯友宜今主持啟用典禮，除了參觀新建完成的大樓外，也與學生在智慧教室透過製作更寮國小的校慶賀卡，慶祝更寮國小75周年校慶。侯友宜表示，「新北校舍美強生計畫」投入超過84億元，進行校舍補強、老校更新及新設校，希望建構美感、安全、生態的永續校園，讓孩子在安全優質的環境學習。

更寮國小1946年創校，已有75年歷史，因校舍老舊，原有建築氯離子指數超標，有結構安全問題，且走廊上經常會看到水泥塊剝落，對校園有安全疑慮，2017年核定通過改建工程、2018年10月動工，耗資近2億元、歷經三年的規畫及興建，讓更寮國小煥然一新，呈現全新風貌。

教育局表示，此次工程打造4層樓教學大樓，3層樓高多功能活動中心及廚藝館。教學大樓具有16間辦公室及教室，班班有86吋觸控式液晶教學螢幕，具有真實觸控、書寫體驗、快速連接和共享等多元功能，不但增進師生互動，提升學習興趣及效能，更能保護孩子的視力；語言資訊教室桌椅配置以Wifi造型排列，加上e PLUS互動式語言學習系統，除了方便進行語言教學外，還可以進行即時英語檢測，提供學生豐富的課程實施場域。

此外，更寮國小校舍改建工程也突破既往校舍規劃思維，在多功能活動中心一樓新設興珍巿民活動中心，提供市民集會活動場所，將校園空間作最有利的運用與釋放，讓社區治安、社區照顧關懷據點等事項有推動空間。