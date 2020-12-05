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教育資源進偏鄉！ 彰縣育德國小校慶 薩克斯風社吹「柯南」主題曲

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣二林鎮育德國小陶笛社團吹奏民謠。記者簡慧珍／攝影
彰化縣二林鎮育德國小陶笛社團吹奏民謠。記者簡慧珍／攝影

彰化縣偏鄉小校育德國小今天歡慶創校50周年，同時啟用新鋪PU跑道，校內特色社團表演才藝，外竹社區媽媽也來跳舞慶祝，雖要量測體溫和戴口罩，家長仍為了參與盛會，都配合防疫措施。

台灣少子化，偏鄉人口流失，二林鎮育德國小距離香田國中約1公里，還能招收63名學童，相當不易。今天50周年校慶熱鬧滾滾，小朋友以「藝文育德」為主題各年級表演舞蹈、才藝社團演奏樂器，其中育德國小特色社團薩克斯風社團吹奏「柯南」主題曲，學了3年的小樂手頗能掌握表演技巧，讓社區民眾讚歎「真好聽」。

育德國小校長許瑞芳說，育德在家長會長邱銘文和委員、社區民眾的支持下，年年進步，又有縣政府協助育德國小爭取中央補助經費，合計挹注配合款共280萬整修PU跑道及老舊廁所整修；此外，縣府也補助累計近700萬元，整建籃球場、建置前瞻智慧教室以購置觸控式螢幕等智慧科技設備、視聽教室優化、主棟教室外牆拉皮工程。

育德國小近年推動閱讀教育、英語教育、藝文特色課程及多元學習社團，鹿港豐安聯合診所院長蔡明宗捐贈10支薩克斯風，協助育德成立薩克斯風音樂社團，今年彰化縣足球委員會協助成立足球社團；副縣長洪榮章說，縣政府會盡最大努力為學生打造更優質的學習空間，增進孩子的「學習力」，幫助彰化子弟散發最耀眼的光芒。

育德國小校慶除了動態表演，另有運動競賽、親子和校友的趣味競賽、班級靜態成果展、各式動靜態攤位及歷屆校友回娘家等校慶活動。

彰化縣二林鎮育德國小有全縣唯一的國小薩克斯風樂團，相當搶眼。記者簡慧珍／攝影
彰化縣二林鎮育德國小有全縣唯一的國小薩克斯風樂團，相當搶眼。記者簡慧珍／攝影

德國 偏鄉

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