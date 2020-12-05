小二數學題「答案對」遭老師改錯！家長抱怨 網全戰翻

有時候小孩子的數學問題，連家長都百思不得其解。最近有一名家長抱怨，孩子的數學題答案最後結果是對的，但是因為乘法位置顛倒，所以老師直接打錯，他也疑惑「數學應該靈活運用，何必死死板板！」引起網友熱議。

網友在臉書「爆怨公社」發文，他貼了小孩的國小數學考卷，題目寫著「童軍節活動，每個學校都會安排4隊學生參加，每隊分成3組，每組有6個人」，其中一題考題問到「每隊分別有多少個人」，而小孩寫下「3組 X 6個人=18個人」卻被老師打錯。

家長抱怨，如果乘數跟被乘數顛倒，答案單位就會顛倒，那就算了，何必追求題目國文上的觀念，現在小孩子算是用3 X 6，答案寫18人，卻被老師打上錯誤，他也講出心聲「數學靈活、答案正確、單位正確就好，何必死死板板！」

此文一出也引發大批網友熱議「正常的，因為學校要學生腦袋思考」、「乘數跟被乘數定義不同啊，只要想成是除法就有差了」、「就因為這是數學，所以邏輯很重要，不是答案對就好」、「因為邏輯跟答案正確一樣重要」、「這是邏輯，不是國語，做事先後順序就從小累積」、「難怪近來一堆人神邏輯，來龍去脈還有代表的意義都搞不清楚」。

但也有人認為「真是死板....」、「這個問題我N年前也跟老師反應過，老師說現在的教法就是這樣.....無解」、「其實以這題來說，孩子沒錯。」、「我教兒子的觀念跟你一樣…算的出來就好！會賺錢比較重要啦」。

對於網友的回應，家長也回覆，表示自己知道是邏輯問題，以結果論來說，答案單位沒錯，或是可以說是因為題目要求人數，所以小朋友寫人數，而他個人覺得邏輯這東西，反倒錯了再來會比較容易吸收，對於大家的回覆，他也表示「虛心受教了。」