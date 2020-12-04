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影／人權入課綱必讀5書 金曲歌王謝銘祐唱開「路」
設在台南女中的教育部國教署人權教育資源中心，今年推出人權書單推廣計畫，從120本獲推薦書本中選出31本，再選出5本高中生必讀人權書籍並開發教案，今天發表，希望達成人權教育向下扎根的目標。
今天的發表會由金曲獎最佳作詞人謝銘祐演唱「路」，書法家陳世憲揮彩筆書寫「窈窕引純光」揭開序幕，動人的詞曲以及有著鐵樹下故事意涵的書法創作，帶出許多過去與現代受人權壓迫的故事。
台南女中承辦人權教育推廣業務兩年，期間辦理教師增能研習、成立教師共備社群、研發推廣人權教案等活動。今年度推出人權書單推廣計畫，深度紮根人權議題。第一階段評選出31本適合高中學生閱讀的人權書籍，第二階段再選出5本並進行教案研發，並在世界人權日前夕，舉辦教案發表會，希望透過人權書籍引導青少年理解尊重與包容、自由與平等、公平與正義等人權觀念，並落實在日常生活中。
台南女中校長鄭文儀表示，承辦人權教育雖僅兩年，已深刻感受民主自由是前人努力累積而成的資產，為了感念前輩，發表會嘗試結合文學、音樂、書法與戲劇形式，呈現人權教育之路的多元風景。
入選研發教案的5本書為「穿條紋衣的男孩」、「茉莉人生」、「無法送達的遺書」、「我們」及「做工的人」，監委范巽綠表示，這些文本書籍橫跨時空地區主題多元，顯示人權不僅是普世價值亦存在生活周遭，新課綱期盼學生關懷察覺，進而尊重同理並產生行動，保障自己及他人的基本人權與尊嚴。
范巽綠表示，從過去到現代，世上有許多剝奪人權自由的故事，最近的例子是香港，她強調，每個故事都是台灣的鏡子，而在人權教育上，老師是播種者，也期待開拓出更豐盛的人權教育課程發展園地，兩年前台灣到韓國取經，兩年後讓韓國刮目相看，台灣的人權教育已向下扎根。
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