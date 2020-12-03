古老土地公廟斯馨祠 化身國小資優班教材教具

斯馨祠是新北市新店區最古老土地公廟，因興建捷運環狀線遭遷移命運。200多年的斯馨祠故事化身探索新店人在地生活故事的教材，獲教育部特殊教育教材教具設計比賽佳作。

新北市府教育局今天表示，新店區中正國小老師葉依培、李家兆參加第六屆教育部獎助製作特殊教育教材教具設計比賽，今天獲頒資賦優異類教材組佳作。

課程以「時空旅人—新店人的生活故事」探討斯馨祠，讓資優班的學生化身為詩人、陶藝家、史地學家、劉氏宗親、文創團隊、記錄片編劇、斯馨祠榮譽顧問、風水大師、捷運規劃人員的身分，理解這座在地人捐款集資興建的土地公廟，存在新店區的意義。

中正國小位於新店區三民路，鄰近周邊十二張、十四張等地區，距中央新村北側重劃區、捷運環狀線機廠都不遠。課程透過角色扮演讓學生藉閱讀與創作，以自己的角度與視野，多元思考理解。

新店劉氏家族於清乾隆年間自福建泉州府安溪縣移墾台灣，斯馨祠於乾隆44年（西元1779年）由開墾大坪林的民眾建立，為新店開墾區最古老的土地公廟，取名「斯馨」有閩南語思鄉之意。

十四張地區規劃為捷運機廠用地後，劉氏家廟（啟文堂）、劉氏利記公厝、斯馨祠等建築群遭拆除，斯馨祠暫遷到捷運高架橋下，將於中央新村北側歷史公園重建。

中正國小學生廖詠璿說，他最喜歡扮演捷運規劃人員的身分，要考量斯馨祠241年的歷史對新店市民的意義，又要兼顧現代交通便利的需要，需花很多時間思考彼此的平衡點。

中正國小校長徐韶佑表示，資優班教師發揮專長，透過共同備課的歷程，讓學生在教師的引導下，展現天賦與才能。

另外，鳳鳴國小老師黃慎智深耕身障教育多年，今天也獲得身心障礙類教具及輔具組佳作的肯定。他的「數概念」教具，讓身障學生一起以寶特瓶、回收紙參與製作教具，除增添學習趣味也宣導愛護環境概念。