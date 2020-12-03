蘭嶼停航多日 椰油國小瓦斯用盡向民間商借應急

受到東北季風影響，蘭嶼交通船估將停航9天，導致物資吃緊，鄉內椰油國小瓦斯用盡，轉向民間商借應急。蘭嶼鄉公所秘書陳建逢今天表示，下週再不開船，全島恐有斷炊之虞。

受到東北季風等影響，蘭嶼對外交通船從11月27日開始停航，截至今天已停航7天，明天也因海象不佳航港局東部航務中心宣布停航，加上原訂週六不開船，預估此次將停航9天。

島上民眾表示，超商及農會的熱食、麵條、泡麵都已缺貨，幸好進入旅遊淡季，島上沒有旅客，否則恐早已斷炊。

不過，學校受影響比較大，受困在台東無法回學校的蘭嶼鄉椰油國小校長陳淑雯表示，冬天都會要求廠商準備2週的菜量，但瓦斯就沒有了。

陳淑雯說，學校現在向民家借瓦斯，餐廳因冬天休息用不到瓦斯，所以先借給學校，船可能下週三才開，今天已請學校先去農會買東西，「能買什麼就買什麼」，這幾天吃戰備糧，比較不豐盛。

另外，因11月27日至11月30日台東舉辦全障運，蘭嶼島3名國小校長及10餘名老師到台東支援，目前均受困台東無法回島。

陳建逢表示，目前台電發電的柴油尚有存量，加油站的用油也還不成問題；不過，如果下星期一補給船再不進來恐有斷炊之虞，他今天已經向台東縣政府反映狀況。

同樣因船班取消而受困台東5天的綠島鄉長謝賢裕指出，今年船班停航情況比往年嚴重，但這種問題每年都發生，希望台東縣政府能有因應措施；目前因旅遊淡季，且平常他也宣導鄉民要有2個冷凍櫃應急，因此，物資還可應付。

蘭嶼對外交通船已從11月27日停航至12月4日，綠島也從11月30日起停航至12月5日。