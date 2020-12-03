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神話融和現代感 治平高中家政畢展呈現古今混搭風

聯合報 / 記者高宇震／桃園即時報導
桃園市治平高中明後天舉辦家政群畢業成果展，打造融和中國神話風格、現代時尚、穿越古今的服飾造型。記者高宇震／攝影
桃園市治平高中明後天舉辦家政群畢業成果展，打造融和中國神話風格、現代時尚、穿越古今的服飾造型。記者高宇震／攝影

桃園市治平高中家政群明後天推出畢業成果展，強調以創意材料製作服飾作品，今年以「儷影時尚」為題，學生使用黏土、泡棉、絲瓜纖維、天然植物染等材料，打造出融和中國神話風格、現代時尚、穿越古今的服飾造型。

家政群學生今天在展前記者會上展現明後天要亮相的作品。

作品「花月．繾綣」，以中國古代「花神」為範本，將輕脂土、水晶土和奶油土等黏土，壓模、紋路、塑型組合，做成柔軟如真花般的質地，模特頭帶花冠、手持古典團扇，身旁纏繞花串，宛如花仙女。

「穿越」走前蔚、浮誇風格，源自歐洲中世紀代表高雅、純潔的白紗，配上當代歐洲奢侈品牌愛馬仕、巨大的「H」造型頭飾，使人產生穿越時空的錯覺。

「你型我塑」則將蔚藍星空穿在身上，利用雷絲邊、亮片、塑膠軟管，呈現深邃星空中星光點點的燦爛景象。

「飲水絲源」使用絲瓜絡結合麻布袋的特殊材質製成，再以金屬片、鐵絲，呈現絲瓜盤根錯節、花朵艷麗綻放的生命力，藉由創新、醒目的造型，感念台灣早期農村社會勤儉樸實之美，盼喚醒年輕世代引水「絲」源、不忘本的精神。

設計師陳毅菄說，畢展製作及集訓期間，讓同學們學會互助合作、溝通、解決問題的能力，過程中也面臨月考、模擬考壓力及作品設技瓶頸、模特兒遴選時憂喜得失等插曲；為了還原絲瓜生長的真實效果，甚至跑去同學家長的絲瓜田考察，一切努力只為在舞台上呈現最好的表現。

治平高中表示，在董事長吳慶堂帶領下，家政群學生多次在全國家事技藝競賽獲獎，年年取得金手獎，今年更是刷新紀錄，奪得家事技藝競賽團體成績全國第六名，此外，還輔導應屆畢業生，開辦美容乙級專班，參加美容乙級檢定，今年61人全數通過。

桃園市治平高中明後天舉辦家政群畢業成果展，作品「飲水絲源」以金屬片、鐵絲，呈現絲瓜盤根錯節、花朵艷麗綻放的生命力。記者高宇震／攝影
桃園市治平高中明後天舉辦家政群畢業成果展，作品「飲水絲源」以金屬片、鐵絲，呈現絲瓜盤根錯節、花朵艷麗綻放的生命力。記者高宇震／攝影
桃園市治平高中明後天舉辦家政群畢業成果展，打造融和中國神話風格、現代時尚、穿越古今的服飾造型。記者高宇震／攝影
桃園市治平高中明後天舉辦家政群畢業成果展，打造融和中國神話風格、現代時尚、穿越古今的服飾造型。記者高宇震／攝影

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