科技輔助自主學習教學競賽 73校搶前5殊榮

教育部舉行「科技輔助自主學習教學模式優良教師選拔競賽」，共計17縣市73所中小學，共96組、195名教師參賽，最終評選出「自主學習平臺應用組」優勝教師個人或團隊6組，與「數位教學特色組」優勝教師個人或團隊5組。

競賽計畫主持人、東吳大學教授朱蕙君指出，桃園市仁和國小「當科技遇上寫作 引爆自主探究火花」課程，透過「因材網+學習拍」的知識結構學習與診斷式學習，釐清學生迷思概念，以探究式學習模式，讓小組討論與探索解題策略，並導入數學科小組共創解題方式活動，培養學生評論、思考與分析的高階思考能力。

此外，南投縣旭光高中「科技X翻轉X英文課程2.0」課程，導入WSQ（Watche觀看、Summary摘要、Question問題）策略、錄音錄影分享法、競賽活動、共享協作平臺、同儕互評及情境式學習等自主學習的教學模式，活絡英文單字學習策略，使學習由教師引導轉向學生自學，創造出不同的學習風貌。

朱蕙君也舉例，台中市光復國中小「防災創客」跨域主題課程，整合了數學、科技與藝文領域，導入「因材網＋學習拍」及均一教育平台，以「科技藝創」為基礎，將學生帶入真實的日常生活情境中思考學習，透過引導學生設計實作物聯網地震警示系統讓學生看見問題、解決問題，使學習更貼近生活。

教育部表示，透過具有自主學習知識節點、個人化評量與個人化學習路徑輔助學習的適性化數位學習平台，或運用新興科技增加互動及操作，能帶來更多元與創新的教學與學習活動，除能活絡課堂氣氛、創造師生互動，並提高學生課堂參與度，更能記錄學習歷程，並將學習延伸到教室外的學習探索。

「科技輔助自主學習教學模式優良教師選拔競賽」獲獎名單：

自主學習平臺應用組：

第一名：桃園市仁和國小 林裕峯、陳瑋欣、林徹輝、鄧達鈞、何虹葳。

第二名：金門縣金鼎國小 翁郁玫、李昕霖、徐清軒、王韻涵、李雅筠。

第三名：台中市北屯國小 葉晉源、連美華、陳怡琪、于景亭、張家惠。

第四名：台北市金華國小 曾振富。

第五名：宜蘭市新生國小 林政雄、林逸群、陳銘俊、李婉萍、林詠森。

第五名：台北市景興國中 林敏蓉。

數位教學特色組：

第一名：台北市南港國小 林玉姬、鄭惇丞。

第二名：國立屏北高中 曾國正。

第三名：南投縣旭光高中 黃龍欽。

第四名：屏東縣長興國小 邱弋靚、陳淑蕙、林佳瑩。