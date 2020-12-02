金融結合公益 元大「幸福大禮包」溫暖偏鄉孩子的心

「這是我最想要的球鞋！」、「好開心收到幸福大禮包，最棒的耶誕禮物！」元大金控暨元大文教基金會連9年辦幸福日活動，愛的行腳今前進高雄市三埤國小，元大志工全程陪伴，與孩子們分享理財知識，送上「幸福大禮包」，陪孩子提前歡度耶誕節。

孩子們拿著大禮包雀躍神情寫在臉上，迫不急待換上新衣褲與新鞋，「元大幸福日」洋溢溫馨。「元大幸福日」是元大集團招牌活動之一，已延續9年，邀請超過5331名學童與1527人次志工參與。今年考量防疫，活動形式做了調整，將原本數百人的大型場面，調整成百人以內小型活動，持續深入台灣偏鄉，傳遞正能量。

元大文教基金會表示，透過「元大幸福日」方式，把企業盈餘與社會共享，希望小朋友長大後，能與更多人分享幸福，促成正向循環。

元大金控暨元大文教基金會運用自身金融專業，透過「小小採購家」理財課程，以寓教於樂方式分享理財的重要性，從小養成記帳習慣，善用資產配置，將所得分配最大化，學童專注地聽著理財課程，獲益匪淺。

另，為提醒大家有正確防疫觀念，幸福日規畫防疫洗手舞等橋段，把洗手七字訣「內、外、夾、弓、大、立、腕」，結合時下最流行的舞蹈，教導大家正確洗手方式。

此次活動地點選在高雄市三埤國小，安排三埤國小與下坑國小32名學童參與。三埤國小是迷你的偏鄉小學，傀儡偶戲社團是學校一大亮點，學童藉由傀儡偶操控，走出校園融入社會，還曾遠赴日本表演，為國爭光；下坑國小的非洲鼓團為學校特色團隊，成立至今超過10年，學生表現讓人驚豔。