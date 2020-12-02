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金融結合公益 元大「幸福大禮包」溫暖偏鄉孩子的心

聯合報 / 記者王慧瑛／高雄即時報導
金融結合公益，元大幸福日理財課程相當有趣，「小小採購家」獲得高評價。圖／元大金控提供
金融結合公益，元大幸福日理財課程相當有趣，「小小採購家」獲得高評價。圖／元大金控提供

「這是我最想要的球鞋！」、「好開心收到幸福大禮包，最棒的耶誕禮物！」元大金控暨元大文教基金會連9年辦幸福日活動，愛的行腳今前進高雄市三埤國小，元大志工全程陪伴，與孩子們分享理財知識，送上「幸福大禮包」，陪孩子提前歡度耶誕節。

孩子們拿著大禮包雀躍神情寫在臉上，迫不急待換上新衣褲與新鞋，「元大幸福日」洋溢溫馨。「元大幸福日」是元大集團招牌活動之一，已延續9年，邀請超過5331名學童與1527人次志工參與。今年考量防疫，活動形式做了調整，將原本數百人的大型場面，調整成百人以內小型活動，持續深入台灣偏鄉，傳遞正能量。

元大文教基金會表示，透過「元大幸福日」方式，把企業盈餘與社會共享，希望小朋友長大後，能與更多人分享幸福，促成正向循環。

元大金控暨元大文教基金會運用自身金融專業，透過「小小採購家」理財課程，以寓教於樂方式分享理財的重要性，從小養成記帳習慣，善用資產配置，將所得分配最大化，學童專注地聽著理財課程，獲益匪淺。

另，為提醒大家有正確防疫觀念，幸福日規畫防疫洗手舞等橋段，把洗手七字訣「內、外、夾、弓、大、立、腕」，結合時下最流行的舞蹈，教導大家正確洗手方式。

此次活動地點選在高雄市三埤國小，安排三埤國小與下坑國小32名學童參與。三埤國小是迷你的偏鄉小學，傀儡偶戲社團是學校一大亮點，學童藉由傀儡偶操控，走出校園融入社會，還曾遠赴日本表演，為國爭光；下坑國小的非洲鼓團為學校特色團隊，成立至今超過10年，學生表現讓人驚豔。

「幸福大禮包」是幸福日的重頭戲，也是孩子最期待的時刻，大禮包內容包含一套全新運動衣褲、運動鞋，基金會請參加單位或學校事前調查每位學童衣著尺寸後，量身打造準備，一個幸福禮包從準備到送達孩子手中，約需3個月時間，期間如果孩子變高變胖，尺寸不合會立即更換，讓孩子擁有屬於他的專屬幸福，企業發揮社會責任散播愛與關懷。

元大金控「幸福日」用愛陪伴偏鄉學童提前歡度耶誕節。圖／元大金控提供
元大金控「幸福日」用愛陪伴偏鄉學童提前歡度耶誕節。圖／元大金控提供

理財 偏鄉 高雄市

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