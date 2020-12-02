新北機器人賽好成績 瑞芳國中獲贊助比全國賽

瑞芳國中培育學生製作科技機器人的興趣，不僅同時要創意美觀，更要提升機器人控制能力，今年新北市機器人創作賽偏鄉組中，瑞芳國中學生獲兩項冠軍與亞軍、季軍各一名，昨(1)日宜鼎基金會加碼比賽基金與獎金，以鼓勵偏鄉孩子們挑戰接下來的全國賽。

瑞芳國中校長王綠琳表示，瑞芳區瑞芳國中在Powertech機器人社團四年的栽培下，今年在新北市賽偏鄉組中機器人設計獲得佳績，包括兩項冠軍與亞軍、季軍各一名，最主要歸功於師生在課餘時間的努力研究，與宜鼎國際教育基金會的支持，包括提供九千元比賽基金和學習素材包，讓學生團隊更有信心應付再半個月舉行的全國賽。

宜鼎國際教育基金會董事長羅文祈表示，創客教育在偏鄉推動不容易，學校能從一開始的七人社團到現在教室坐滿，可見學生們對學習科技的興趣越趨濃厚，考驗機器人創作的，不僅有創意及美觀，還必須檢核機器人的平衡與行動力，在「瓦力」、灰姑娘等創意造型下，如何讓機器人的無線遙控方便順暢，如何讓設計不影響機器人運動能力，都是分組團隊需要面臨的挑戰之一。

偏鄉學生們在指導老師、宜鼎國際教育基金會等貴人的提攜下，在比賽中感受與對手們交流的臨場感，同時也能從別人身上了解能改善的地方，雖然拿下新北市的前三名仍不可輕敵，要從外縣市的同儕們身上，激起提升機器人技術的興趣與實力。