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國中兒打開學校60元便當超傻眼 網見菜色狂笑：老闆累了嗎？

聯合新聞網 / 綜合報導
日前一名網友就讀國中的女兒分享學校提供的60元便當菜色，裡面居然只有1隻大雞腿與3塊小雞塊，讓網友看了全笑歪，直呼「老闆累了嗎？」 圖擷自爆怨2公社
日前一名網友就讀國中的女兒分享學校提供的60元便當菜色，裡面居然只有1隻大雞腿與3塊小雞塊，讓網友看了全笑歪，直呼「老闆累了嗎？」 圖擷自爆怨2公社

求學時期為了拚高分，不少學生都會在放學後留校參加晚自習，與同學一起吃著便當、一起努力用功，是學生時期最充實的回憶之一。但日前有一名網友分享女兒拿到的便當菜色，居然只有1隻炸雞腿主菜，搭配3個小雞塊，這款組合不禁令她捧腹大笑，笑稱「請問是雞腿小雞塊便當嗎？」

原PO在臉書爆怨2公社貼出女兒參加晚自習時領到的便當菜，只見便當盒裡有滿滿白飯加上一塊大雞腿，但小菜卻只有「3塊小雞塊」分別放在不同的盤子中，原PO看了不禁笑回，「這是雞腿小雞塊便當嗎？主菜雞腿、副菜小雞塊」。

事後，原PO補充到，一個便當60元，原本大家都以為拿錯便當了，沒想到女兒身邊的其他同學也是拿到一樣的菜色，後來同學跟老師反應狀況，原先老師不相信，後來才拍照附圖，「這個便當太經典了，親友還以為是抓來的網路爆笑圖」。

許多網友看了都不禁傻眼，紛紛留言「不相信是店家配的菜色」、「完全沒青菜耶，太不營養了吧」、「會不會太乾了點」、「拿掉飯！加杯可樂就正常多了」、「哇！雙主菜便當，賺到了」、「老闆你累了嗎？」、「看來是老闆太晚去買菜，沒菜了」。

便當 菜色 國中生

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