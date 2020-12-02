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12月5日台灣閱讀節 楊梅大同國小傳遞書香傳遞愛

聯合報 / 記者高宇震／桃園即時報導
桃園市立圖書館將於臺灣閱讀節12月5日，下午1點30分在楊梅區大同國小活動中心舉辦「童演童語」嬰幼兒閱讀推廣活動。圖／桃園市立圖書館提供
桃園市立圖書館將於臺灣閱讀節12月5日，下午1點30分在楊梅區大同國小活動中心舉辦「童演童語」嬰幼兒閱讀推廣活動。圖／桃園市立圖書館提供

響應12月5日是臺灣閱讀節，桃園市立圖書館將於當天下午1點30分在楊梅區大同國小活動中心舉辦「童演童語」嬰幼兒閱讀推廣活動，邀請鞋子兒童實驗劇團演出「安拿生的故事盒」，並以「一書一希望．台灣有愛閱幸福募書活動」，邀請親子踴躍參加。

此次活動搭配臺灣閱讀節，擴大主題書展區，鼓勵親子一起閱讀。桃市圖精心挑選台灣本地作家及插畫家之繪本作品，展現臺灣的文化實力；而特別活動區域舉辦「台灣有愛公益募書活動」，希望大家將家中閱讀過並保持良好的童書帶來現場，捐贈給育幼院或家扶的孩子們，讓他們感受到大家的祝福。期望這些孩子伴隨著大家的祝福，逐步朝著夢想前進長大，成為一個善良的人，讓我們一起傳遞書香到社會各個角落！

兒童劇「安拿生的故事盒」敘述調皮的安拿生充滿著鬼點子，時常欺負森林裡的動物朋友，充滿智慧的貓頭鷹博士想出了一個好辦法，不但可以拯救森林裡的動物，還可以讓安拿生學會惡整別人是不對的行為。藉由充滿幽默感及兒童哲學思考的故事，讓兒童學習尊重他人的價值觀，合理評斷他人的意見，養成隨時反省及檢視自己的思想。

為配合新冠肺炎防疫措施，活動入場皆須配合戴口罩、量額溫，超過37.5度禁止入場，入口處亦設有酒精消毒，歡迎民眾多多利用。

活動免費開放入場，「2020年桃園市立圖書館童演童語嬰幼兒閱讀推廣活動」詳細活動內容，請洽活動官網(https://www.typl.gov.tw/ct.asp?xItem=251935&ctNode=1464&mp=1)，或洽萬花筒劇團02-29904069。

桃園市立圖書館將於臺灣閱讀節12月5日，下午1點30分在楊梅區大同國小活動中心舉辦「童演童語」嬰幼兒閱讀推廣活動。圖／桃園市立圖書館提供
桃園市立圖書館將於臺灣閱讀節12月5日，下午1點30分在楊梅區大同國小活動中心舉辦「童演童語」嬰幼兒閱讀推廣活動。圖／桃園市立圖書館提供
桃園市立圖書館將於臺灣閱讀節12月5日，下午1點30分在楊梅區大同國小活動中心舉辦「童演童語」嬰幼兒閱讀推廣活動。圖／桃園市立圖書館提供
桃園市立圖書館將於臺灣閱讀節12月5日，下午1點30分在楊梅區大同國小活動中心舉辦「童演童語」嬰幼兒閱讀推廣活動。圖／桃園市立圖書館提供

圖書館 親子 新冠肺炎

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