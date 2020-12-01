大華高中小學部舞蹈比賽獲獎　以現代舞體現感恩精神

桃園市大華高中附設小學部，強調雙語教學外，另有探索教育、藝術教育兩大特色，11月20日首次參加桃園市舞蹈比賽，以現代舞「當我老了」，表達人文關懷精神，獲得評審們的青睞，將於明年3月進軍全國比賽更上層樓。

舞蹈指導老師王燕虹表示，這支舞的創作想法來自於現今的高齡化問題及去年母親節前，大華中學的老師和孩子們討論現代舞不像其他舞蹈那麼多局現，「很自由」可以把自己的創意與想法以肢體表現，決定在母親節為照顧自己最多的人跳一支舞。

隔周孩子們帶上照片分享著自己與所愛的家人，「當中有人帶了泛黃的照片，那是她最愛的阿公，阿公很疼她可是他不在了」。雖然孩子對愛與感恩的表達不那麼完整，但老師感受到孩子們的真情流露，於是播放「當你老了」的音樂與他們分享，並講述如果有一天愛你的人老了甚至離開你，你願意照顧他們嗎？「有的孩子很有感的哭了，有的孩子掩面哭泣，有的孩子默默擦淚故作堅強」。經討論爭執後，大家才開始了舞蹈編排。