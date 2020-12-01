快訊

國會聯絡人來信「從華為手機傳送」 王婉諭︰說好的全面禁用呢？

澎湖10校10景創作展 看見北山嶼之美

中央社 / 澎湖縣1日電

澎湖白沙10所國中小今天首度聯合在澎湖航空站舉辦「10校10景、北山啟藝」藝術聯展，讓人重溫昔日北山嶼10景之美。

澎湖白沙鄉教育會表示，澎湖群島北端的白沙島，早其稱為「北山嶼」；因島嶼的沙砱與珊瑚礫仔處處可見，因此取名為「白沙」。澎湖白沙鄉所轄原本有11所國中小，其中國小有中屯、講美、赤崁、後寮、鳥嶼、吉貝與已廢校的港子國小，國小剩下6所；國中有白沙、鎮海、鳥嶼、吉貝等4所。

澎湖白沙鄉教育會配合今年文旅年，給合白沙鄉10所國中小推出「10校10景、北山啟藝」藝術創作，展出北山嶼的中屯風車、講美海中崗哨、港子水族館、後寮天堂路、通梁古榕、跨海大橋、鳥嶼馬靴玄武岩、北海翔鷗、吉貝沙尾和三心石滬等10景，讓遊客可一次瀏覽到北海之美。

縣府教育處表示，深耕學校藝術教育、扎根學生藝術涵養是縣府教育處重視的目標，這次白沙鄉首創發起的藝術聯展活動相當有意義，不僅結合地方共同發展的藝術人文教育目標，更將這樣的藝術教育活動與在地文化特色與景點做融合，且十校皆呈現相當不同且豐富的藝術創作，這樣的同鄉跨校合作可以說是本縣藝術教育發展的里程碑。

「10校10景、北山啟藝」藝術創作，今起在澎湖航空站2樓文化藝廊，將一直展至年底止，觀光局澎湖國家風景管理處配合聯展，也舉辦「看美展打卡送嗨熊筆」活動。

澎湖 廢校 珊瑚

延伸閱讀

澎湖戀戀海味壓軸推出 五星主廚月登場

海上飛船「麗娜輪」安平-澎湖今開賣 澎湖人享七折優惠

世上最快的「海上飛船」 麗娜輪安平─澎湖航次今開賣

東北風影響／氣象局發布長浪警報 南投今晨最低溫

相關新聞

水桶種稻 台中東光國小獲教學卓越獎

居家常見的塑膠水桶，在台中東光國小的校園裡化身為種稻好物，學生細心呵護自己的稻作，證明都市孩子也能習自大自然，成為綠手指...

大成國中李泓洋畫出水資源重要性 奪全國美術比賽特優

桃園市大成國中9年級學生李泓洋，雖然非術科生，但從小熱愛畫畫，這次更在109學年度全國學生美術比賽中，以作品「渴望」畫出...

百名學童至尖山埤學環教 台糖補助國小戶外教學

台糖公司今天補助南市德高國小共100名學童，前往柳營區尖山埤江南渡假村進行「野性視界」戶外教學活動，教導學童們以「動物的...

台中大甲高中美工科復科 明年要招1班35名學生

台中市政府已核准大甲高中設立日間部「美工科」，明年招生，核定招收一班35名學生，停止原綜高的美工學程；大甲高中早在197...

校園我最棒／大山國小綠旗認證 苗縣第1所

苗栗縣後龍鎮大山國小落實環境教育，展現亮眼成果，今年第2度獲行政院環保署「台美生態學校計畫」綠旗認證，校方利用環保素材結...

家長投訴滿天飛 教師私設「側錄器」求自保

少子女化嚴重，家長關注子女教育，教師法今年6月正式上路後，汰除不適任教師門檻下降，若老師在溝通過程中不夠即時、不耐煩、用...

中小學老師當網紅出書成潮流 臉書、YT推銷打書恐惹禍上身？

近年不少中小學老師也是名人網紅，出書、開收費影音課程都很受歡迎，有時也在線上社群、平台自我推銷。教育部11月初發文給高中以下公私立學校，解釋教師不得推銷商品獲致私人利益等教師法規定，並致電部分出版社關切，引發出版人、教師團體疑問，教師出書開發表會算不算推銷，盼教育部說清楚。

博物館素材如何融入108課綱課堂？ 故宮教戰

108課綱拉近中小學生與博物館的距離。板橋高中名為「潮設計」的選修課堂上，學生試著用3D列印技術，把故宮正展出的元代帝后...

中和國小打造共融遊戲場 新北2022年前再增9座

新北市中和國小附設幼兒園有自閉症、發展遲緩等41位特教兒，是新北安置特教兒最多的公幼，市府特別打造樹屋共融遊戲場，讓特教...

國際廚藝美食藝術大賞 崑大餐飲系勇奪全場最高榮譽

崑山科技大學今天下午表揚餐飲管理及廚藝系師生團隊，他們26日參加2020第4屆國際廚藝美食藝術大賞，奪下小金人1座、金牌...

影／中市議長張清照和企業相挺 清水鰲峰戰鼓隊成軍

台中市議長張清照和熱心企業界贊助下，「鰲峰戰鼓隊」正式成軍，請專業教師免費教導近20位國小、國中及高中生，學生們每周日在...

學生飲料被摻強酸 東山高中校長：學生沒有被霸凌

台中市東山高中23日發生學生的飲料疑被人摻人不明強酸性液體案，致該名高二學生雖發現有異趕緊吐掉，但牙齦及黏膜仍受輕微灼傷...

熱門新聞

家長投訴滿天飛 教師私設「側錄器」求自保

foodpanda揭密美食外送高中生排行 北部這間名校最愛訂！

教學不力函釋惹眾師怒 憂成「恐龍家長護身符」

有理說不清 教師設側錄器自保

貧困女國中生省餐費買裱框 首次參賽奪全國美術賽特優

畢業率不到8成！特教斷鏈 智障生入大學只能修一般課程

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。