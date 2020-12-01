澎湖10校10景創作展 看見北山嶼之美

澎湖白沙10所國中小今天首度聯合在澎湖航空站舉辦「10校10景、北山啟藝」藝術聯展，讓人重溫昔日北山嶼10景之美。

澎湖白沙鄉教育會表示，澎湖群島北端的白沙島，早其稱為「北山嶼」；因島嶼的沙砱與珊瑚礫仔處處可見，因此取名為「白沙」。澎湖白沙鄉所轄原本有11所國中小，其中國小有中屯、講美、赤崁、後寮、鳥嶼、吉貝與已廢校的港子國小，國小剩下6所；國中有白沙、鎮海、鳥嶼、吉貝等4所。

澎湖白沙鄉教育會配合今年文旅年，給合白沙鄉10所國中小推出「10校10景、北山啟藝」藝術創作，展出北山嶼的中屯風車、講美海中崗哨、港子水族館、後寮天堂路、通梁古榕、跨海大橋、鳥嶼馬靴玄武岩、北海翔鷗、吉貝沙尾和三心石滬等10景，讓遊客可一次瀏覽到北海之美。

縣府教育處表示，深耕學校藝術教育、扎根學生藝術涵養是縣府教育處重視的目標，這次白沙鄉首創發起的藝術聯展活動相當有意義，不僅結合地方共同發展的藝術人文教育目標，更將這樣的藝術教育活動與在地文化特色與景點做融合，且十校皆呈現相當不同且豐富的藝術創作，這樣的同鄉跨校合作可以說是本縣藝術教育發展的里程碑。

「10校10景、北山啟藝」藝術創作，今起在澎湖航空站2樓文化藝廊，將一直展至年底止，觀光局澎湖國家風景管理處配合聯展，也舉辦「看美展打卡送嗨熊筆」活動。