竹圍高中參與式預算 票選減塑設計彩繪

為讓高中生能夠體驗民主價值，新北市立淡水區竹圍高中響應新北市教育局的參與式預算計劃，以減塑環保為主題，開辦彩繪圖樣設計票選活動，經票選出來的結果，除會實際彩繪在校園牆面外，也在竹圍社區的公共區域看到學生的作品。

竹圍高中活動組長陳曉瑩表示，這次彩繪的主題是減塑環保，共有8個團隊透過學校課程，除了教導作畫之外，也融入減塑環保的課程觀念，讓學生在作畫的同時，展現出對於環境保護的意識深耕，另外票選除了讓校內學生來投票之外，也透過網路開放到社區當中，也讓社區與學校有共同主題的連結。

活動組長陳曉瑩指出，這次設計的打卡牆彩繪圖稿，會選出兩件作品，放大成高約183、長274公分，邀請民眾一同為竹圍高中學生原創作品投票，選出自己最喜歡的打卡彩繪牆圖樣，最後還會將這兩件作品實際的畫在社區與校園，不僅是讓學生對於，深耕減少使用塑膠製品的觀念，也讓社區居民也參與到學校有意義的環保教育活動。