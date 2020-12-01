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水桶種稻 台中東光國小獲教學卓越獎

聯合報 / 教育事業部
台中市東光國小以食農教育「東光桶稻學」獲109學年度教學卓越獎。圖／東光國小提供
台中市東光國小以食農教育「東光桶稻學」獲109學年度教學卓越獎。圖／東光國小提供

居家常見的塑膠水桶，在台中東光國小的校園裡化身為種稻好物，學生細心呵護自己的稻作，證明都市孩子也能習自大自然，成為綠手指。

台中市東光國小以食農教育「東光桶稻學」獲得109學年度教學卓越獎，從209個參賽隊伍中抱回銀質獎。

東光國小教務主任郭美滿回憶，學校位於台中北屯區，草創初期被稻田、菸樓包圍，當時師長便把稻米融入自然科教學。隨著土地重劃，農地被大樓取代，孩子的生活也離大自然越來越遠。

都市帶來繁榮，卻也造成人際冷漠。沒有田，失去在地連結，加上米食逐漸被多樣的外食選擇取代，東光的師長們儘管有心想重建孩子與土地的連結，卻苦無適合空間。106學年，在營養師洪菱窕的協助下，學校導入觀樹教育基金會資源，摸索出「水桶種稻」的構想，克服校地不足的困境，讓收成的喜悅重返校園。

「東光桶稻學」以四種課程主題貫穿全校一到六年級課程，「綠活桶稻」實踐自然共生，讓孩子藉實際耕作認識稻米；「情繫東光」強調在地文化的認同，從語文能力出發，帶孩子踏察當地產業聚落，思考未來發展可能性；「美創食堂」跟「樂享健康」則把稻米元素在創客、美學、飲食營養與健康教育等領域發揮的淋漓盡致。雖然收成量有限，但自栽的稻米卻是孩子盤中最美味的滋味。

郭美滿說，「桶稻學」讓孩子重新找回與自然的關係，加強地方連結，促使他們思考農業未來各種創新可能。不單學生，桶稻學也讓東光老師們從「無地可種」變成「變通解決問題」，想法和作法都有成長。

稻米 食農教育 返校

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