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大成國中李泓洋畫出水資源重要性 奪全國美術比賽特優
桃園市大成國中9年級學生李泓洋，雖然非術科生，但從小熱愛畫畫，這次更在109學年度全國學生美術比賽中，以作品「渴望」畫出有感氣候變遷，喚醒人們對水資源議題的重視，獲評審青睞，於國中組普通班漫畫類摘下全國特優。
李泓洋從幼稚園開始便會主動向爸媽要求想畫畫，小學4年級時到民間美術教室學基本素描，國中時因車程問題沒有考取美術班，不過他仍會在放學空閒時間拿起畫筆作畫，在家常自己練習畫卡通畫像，更會做成小冊子自我研究。
李泓洋去年以作品「回家的路」拿下全國學生美術比賽漫畫類佳作殊榮，今年再度挑戰，用周末放假時間，耗時約1個月產出作品「渴望」拿下全國特優，對非術科生來說相當不簡單。
談及這次比賽作品「渴望」的靈感概念，李泓洋表示，對氣候變遷、全球人口增長相當有感，數十億人的用水安全備受威脅，這次想藉由自己的畫筆，用水彩與廣告顏料作畫，想喚起人們對水資源及環保議題的重視，很高興能獲得評審的青睞。
李泓洋媽媽也對孩子喊話，鼓勵李泓洋往自己喜歡的方向走，家人會一直支持他。至於未來李泓洋是否會轉往美術路？李泓洋媽媽說，經討論後決議先選擇普通高中，待李泓洋升大學時再來選擇是否要專注在美術這個領域中。
大成國中校長蘇佐璽表示，李泓洋在校熱愛畫畫，參加無數校內、外的美術比賽，這次大成國中40週年校慶Logo也是他所設計，李泓洋的作品在老師評選及學生票選中皆獲得第一名，從幾十件徵件中脫穎而出，Logo會用於3千個校慶徽章、老師及家長會委員衣服圖樣、校慶背板及大成國中臉書首頁等，將持續使用一整年，鼓勵學生發揮才能。
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