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百名學童至尖山埤學環教 台糖補助國小戶外教學

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
台糖公司今補助台南市德高國小前往戶外教學，上了寶貴一課。圖／尖山埤江南渡假村提供
台糖公司今補助台南市德高國小前往戶外教學，上了寶貴一課。圖／尖山埤江南渡假村提供

台糖公司今天補助南市德高國小共100名學童，前往柳營區尖山埤江南渡假村進行「野性視界」戶外教學活動，教導學童們以「動物的觀點」認識人與動物共同生存淺山環境，落實環境關懷與學校服務理念。

這次參訪還發現，在環境中有許多人為因素造成野生動物生存危機，面對路殺、窗殺及棲地破壞等議題，培養學童以正確的知識及具體行動，保護野生動物及環境。

台糖公司說， 補助戶外教育活動自今年9月起開始辦理，迄今已補助近500名學校師生參與，台糖運用旗下所經營渡假村場域資源，包括尖山埤江南渡假村淺山生態、台東池上牧野渡假村縱谷草地等，設計以野生動物為主題的戶外學習活動，透過活動設計體驗及探索，使學童可以認識家鄉土地的環境及動物，瞭解生態環境的重要性，並學習與野生動物間相處之道，進一步尊敬自然、關懷生命，使環境保護及動物保育成為一種日常行動。

尖山埤江南渡假村說，將持續推動淺山生態教育，提供南部地區小學更多元學習管道，讓更多孩子有機會走入淺山、認識環境。　　

台東

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