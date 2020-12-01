大山國小環境教育亮眼 二度獲生態學校「綠旗」認證

苗栗縣後龍鎮大山國小落實環境教育，展現亮眼成果，今年第2度獲行政院環保署「台美生態學校計畫」綠旗認證，校方利用環保素材結合科學教育教導學童運用回收物製作機械玩具，也將學校菜園結合生物多樣性教學，營造適合「獨居蜂」的棲息環境，盼有助於社區農田授粉、除蟲害，學童在過程中更增長了視野與知識。

大山國小推廣食農教育已超過10年，更是縣內第1所通過綠旗認證的台美生態學校，師生一同努力遵循國際規範的7大步驟，完成永續食物、能源、學校棲地等項友善環境任務路徑，今年更透過探索環境藝術作品，探討全球暖化與氣候變遷，引導學童思考發展永續能源，創建綠色家園，再次獲環保署綠旗肯定。

校方致力環境教育也結合各項教學目標，安排的許多豐富的課程，包括用枯木製作耶誕樹枝筆、用回收厚紙板製作起重機等機械玩具，材料不需多花錢，一樣能達到科學教育的成果。