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台中大甲高中美工科復科 明年要招1班35名學生

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
台中市大甲高中學生日前參加木育玩具比賽，獲第二名。圖／大甲高中提供
台中市大甲高中學生日前參加木育玩具比賽，獲第二名。圖／大甲高中提供

台中市政府已核准大甲高中設立日間部「美工科」，明年招生，核定招收一班35名學生，停止原綜高的美工學程；大甲高中早在1974年就設立美工科，後來改成綜合高中學制，美工科轉化成專門學程中的美工學程，這次復科讓學生於高一開始，便可修習與美工相關的專精科目，提早培養術科實作能力；等於大甲高中的美工科「回來了」。

大甲高中美工科曾培育很多人才，是甲中之光；例如國際知名的藝術家李真即畢業於大甲高中的美工科，他有很多作品在兩岸展出，也在美國紐約、西雅圖、法國巴黎和義大利的威尼斯等地都舉辦過雕塑個展。

大甲高中表示，回復設立美工科是呼應12年國教新課綱培養學生適性揚才的教育願景，課程內涵強調核心素養的培養，即個人為適應現在生活及面對未來挑戰，所應具備的知識、能力與態度。

學校將以MAKER美工的創新角度嶄新起步，將工藝美學跨域結合科技，整合美工各項學理與專業技能，連結地方產業進行專題合作，除透過產學合作增能表達力與溝通能力外，同步跨領域多元學習，讓專業技能協助地方發展創造雙贏價值，例如過去兩年與外埔忘憂谷小農進行產學合作，以美工設計專業協助推廣食農教育永續環境，並以陶瓷與木作工藝作品提升地方文化價值，教師通力合作指導學生進行產學合作成果策展。

大甲高中校長蕭建華表示，學校教育的主體是學生，教育的目的是培育會活用知識、懂得解決問題、具有創新能力及謀生能力的學生，甲中美工科，造就出很多傑出校友，今年學校80周年校慶中，接受表揚的傑出校友張樸勻和陳志隆就是美工科畢業，張樸勻完成台灣百幅童玩故事畫，將傳統童玩設計開發成更精緻的文創商品，開發出具台灣文化特色的創意文創；陳志隆是漫畫家、動畫編劇，也是大學多媒體數位內容專任副教授。

台中市大甲高中學生日前參加木育玩具比賽，獲第二名。圖／大甲高中提供
台中市大甲高中學生日前參加木育玩具比賽，獲第二名。圖／大甲高中提供

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