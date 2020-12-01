快訊

又call up馬維拉 蘇貞昌：台灣人吃8年萊牛也沒出事

2天累積28例…新冠境外移入+4 指揮中心14：00說明

聽新聞
test
0:00 / 0:00

貧困女國中生省餐費買裱框 首次參賽奪全國美術賽特優

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣即時報導
嘉義縣朴子國中三年級女生李玟秀(右三)，以「賞鳥趣」美術作品，榮獲全國學生美術比賽平面設計類國中普通班組全國特優，校長曾崇賢(右二)及校友會理事長黃淑鳳等祝賀。記者魯永明／攝影
嘉義縣朴子國中三年級女生李玟秀(右三)，以「賞鳥趣」美術作品，榮獲全國學生美術比賽平面設計類國中普通班組全國特優，校長曾崇賢(右二)及校友會理事長黃淑鳳等祝賀。記者魯永明／攝影

嘉義縣朴子國中三年級女生李玟秀，以「賞鳥趣」美術作品，榮獲全國學生美術比賽平面設計類國中普通班組全國特優，李出身低收入家庭，非美術班學生，首次參賽奪全國大賽特優，她省早餐費買裱框參賽，作品以台灣保育類動物做創作主題，運用彩色圓點貼紙做創作媒材。

校長曾崇賢、校友會理事長黃淑鳳上午表揚李玟秀及指導教師陳香秀，送玟秀紅包祝賀，玟秀住朴子市鄉下，家境清寒中低收入戶，父母無特定工作，祖母常進出醫院洗腎，寒假祖母臥病無人照顧，她到醫院照顧祖母換尿布、洗澡、翻身，包辦照護，讓家人安心賺錢。

最近家中土地有官司，玟秀憂心，得知美術作品獲全國特優，太開心與陳香秀相擁而泣；「玟秀作品吸引我眼睛」陳香秀說，教學以保育類動物做創作主題，當時玟秀做保育鳥「栗背林鴝」很有創意，玟秀運用彩色圓點貼紙做創作媒材，從資料收集、選取動物、構圖、配色、觀察動物紋理特色，以剪刀或美工刀切割圓點貼紙，做出毛髮細緻質感，栩栩如生。

作品完成，玟秀想參賽，但美展設計須裱框才能送件，裱框費是玟秀一點一滴存下來，為省裱框費，老師教她做成長76、寬54公分平面作品！陳春秀說，玟秀作品個人特質強烈，做工細緻，配色優雅不取寵，低調華麗，尤其欣賞她慢工出細活創作態度。

玟秀說，父親給他每周百元早餐費，她省部分錢裱框，父母得知她獲獎，很開心，升讀高中將朝美術設計發展，她從小親近自然，接觸花草樹木與動物，是她最快樂的事，作品「賞鳥趣」取材靈感來自自然生態。

「獲特優如中樂透開心」，陳香秀說，玟秀參賽原以為獲佳作就不錯，沒想到全國特優。曾崇賢說，全國學生美術比賽嘉縣初賽21件作品進軍全國賽，玟秀作品能拔頭籌獲特優，難能可貴。

嘉義縣朴子國中三年級女生李玟秀，以「賞鳥趣」美術作品，榮獲全國學生美術比賽平面設計類國中普通班組全國特優。記者魯永明／攝影
嘉義縣朴子國中三年級女生李玟秀，以「賞鳥趣」美術作品，榮獲全國學生美術比賽平面設計類國中普通班組全國特優。記者魯永明／攝影
嘉義縣朴子國中三年級女生李玟秀(右)在教師陳香秀(左)指導下，以「賞鳥趣」美術作品，榮獲全國學生美術比賽平面設計類國中普通班組全國特優。記者魯永明／攝影
嘉義縣朴子國中三年級女生李玟秀(右)在教師陳香秀(左)指導下，以「賞鳥趣」美術作品，榮獲全國學生美術比賽平面設計類國中普通班組全國特優。記者魯永明／攝影
嘉義縣朴子國中三年級女生李玟秀(中)，以「賞鳥趣」美術作品，榮獲全國學生美術比賽平面設計類國中普通班組全國特優，校長曾崇賢(左)、校友會理事長黃淑鳳(右)表揚送玟秀紅包祝賀。記者魯永明／攝影
嘉義縣朴子國中三年級女生李玟秀(中)，以「賞鳥趣」美術作品，榮獲全國學生美術比賽平面設計類國中普通班組全國特優，校長曾崇賢(左)、校友會理事長黃淑鳳(右)表揚送玟秀紅包祝賀。記者魯永明／攝影

賞鳥 早餐

延伸閱讀

張軒睿餐桌上詭異全鱉料理 一秒反胃抱馬桶狂嘔吐

「你再畫就把你的手綁起來！」經歷爸爸欠債、多次搬家...郭彥甫堅持畫畫，原來和逝去的姑姑有關

育達高中桃園美術賽20連霸 陳芊妘「滿紙空言」獲全國特優

影／懸絲布偶穿針引線 南市崇明國中跨領域演出

相關新聞

家長投訴滿天飛 教師私設「側錄器」求自保

少子女化嚴重，家長關注子女教育，教師法今年6月正式上路後，汰除不適任教師門檻下降，若老師在溝通過程中不夠即時、不耐煩、用...

校園我最棒／大山國小綠旗認證 苗縣第1所

苗栗縣後龍鎮大山國小落實環境教育，展現亮眼成果，今年第2度獲行政院環保署「台美生態學校計畫」綠旗認證，校方利用環保素材結...

中和國小打造共融遊戲場 新北2022年前再增9座

新北市中和國小附設幼兒園有自閉症、發展遲緩等41位特教兒，是新北安置特教兒最多的公幼，市府特別打造樹屋共融遊戲場，讓特教...

台中大甲高中美工科復科 明年要招1班35名學生

台中市政府已核准大甲高中設立日間部「美工科」，明年招生，核定招收一班35名學生，停止原綜高的美工學程；大甲高中早在197...

貧困女國中生省餐費買裱框 首次參賽奪全國美術賽特優

嘉義縣朴子國中三年級女生李玟秀，以「賞鳥趣」美術作品，榮獲全國學生美術比賽平面設計類國中普通班組全國特優，李出身低收入家...

中小學老師當網紅出書成潮流 臉書、YT推銷打書恐惹禍上身？

近年不少中小學老師也是名人網紅，出書、開收費影音課程都很受歡迎，有時也在線上社群、平台自我推銷。教育部11月初發文給高中以下公私立學校，解釋教師不得推銷商品獲致私人利益等教師法規定，並致電部分出版社關切，引發出版人、教師團體疑問，教師出書開發表會算不算推銷，盼教育部說清楚。

博物館素材如何融入108課綱課堂？ 故宮教戰

108課綱拉近中小學生與博物館的距離。板橋高中名為「潮設計」的選修課堂上，學生試著用3D列印技術，把故宮正展出的元代帝后...

國際廚藝美食藝術大賞 崑大餐飲系勇奪全場最高榮譽

崑山科技大學今天下午表揚餐飲管理及廚藝系師生團隊，他們26日參加2020第4屆國際廚藝美食藝術大賞，奪下小金人1座、金牌...

影／中市議長張清照和企業相挺 清水鰲峰戰鼓隊成軍

台中市議長張清照和熱心企業界贊助下，「鰲峰戰鼓隊」正式成軍，請專業教師免費教導近20位國小、國中及高中生，學生們每周日在...

學生飲料被摻強酸 東山高中校長：學生沒有被霸凌

台中市東山高中23日發生學生的飲料疑被人摻人不明強酸性液體案，致該名高二學生雖發現有異趕緊吐掉，但牙齦及黏膜仍受輕微灼傷...

明年起學生演說競賽改採情境式 需即席發揮無法備稿

全國語文競賽今天舉行閉幕暨頒獎典禮，教育部終身教育司表示，今年有2145名競賽員參加決賽，包括演說、朗讀、作文、寫字、字...

學習歷程檔案好幫手！中央大學開160門高三先修課

中央大學表示，校方致力教育資源在地深耕，開設了160門大學先修課程，提供高三學生修讀。通過課程後，校方將提供修課證明，如...

熱門新聞

學生飲料被摻強酸 東山高中校長：學生沒有被霸凌

家長投訴滿天飛 教師私設「側錄器」求自保

陽明交大公布3校長候選人治校理念 他也主張增設後醫系

教學不力函釋惹眾師怒 憂成「恐龍家長護身符」

中山大學申設後醫系 教育部：同意繼續籌備修正再報部

明年起學生演說競賽改採情境式 需即席發揮無法備稿

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。