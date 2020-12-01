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貧困女國中生省餐費買裱框 首次參賽奪全國美術賽特優
嘉義縣朴子國中三年級女生李玟秀，以「賞鳥趣」美術作品，榮獲全國學生美術比賽平面設計類國中普通班組全國特優，李出身低收入家庭，非美術班學生，首次參賽奪全國大賽特優，她省早餐費買裱框參賽，作品以台灣保育類動物做創作主題，運用彩色圓點貼紙做創作媒材。
校長曾崇賢、校友會理事長黃淑鳳上午表揚李玟秀及指導教師陳香秀，送玟秀紅包祝賀，玟秀住朴子市鄉下，家境清寒中低收入戶，父母無特定工作，祖母常進出醫院洗腎，寒假祖母臥病無人照顧，她到醫院照顧祖母換尿布、洗澡、翻身，包辦照護，讓家人安心賺錢。
最近家中土地有官司，玟秀憂心，得知美術作品獲全國特優，太開心與陳香秀相擁而泣；「玟秀作品吸引我眼睛」陳香秀說，教學以保育類動物做創作主題，當時玟秀做保育鳥「栗背林鴝」很有創意，玟秀運用彩色圓點貼紙做創作媒材，從資料收集、選取動物、構圖、配色、觀察動物紋理特色，以剪刀或美工刀切割圓點貼紙，做出毛髮細緻質感，栩栩如生。
作品完成，玟秀想參賽，但美展設計須裱框才能送件，裱框費是玟秀一點一滴存下來，為省裱框費，老師教她做成長76、寬54公分平面作品！陳春秀說，玟秀作品個人特質強烈，做工細緻，配色優雅不取寵，低調華麗，尤其欣賞她慢工出細活創作態度。
玟秀說，父親給他每周百元早餐費，她省部分錢裱框，父母得知她獲獎，很開心，升讀高中將朝美術設計發展，她從小親近自然，接觸花草樹木與動物，是她最快樂的事，作品「賞鳥趣」取材靈感來自自然生態。
「獲特優如中樂透開心」，陳香秀說，玟秀參賽原以為獲佳作就不錯，沒想到全國特優。曾崇賢說，全國學生美術比賽嘉縣初賽21件作品進軍全國賽，玟秀作品能拔頭籌獲特優，難能可貴。
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