台南漁光雙語海洋教育有成 英語讀劇5連霸

台南市億載國小漁光分校推動雙語海洋教育及國際教育有成，上月底參加全市國中小英語讀者劇場競賽，榮獲特優，締造5連霸紀錄。

漁光分校主任張瑾玥表示，該校除營造雙語學習氛圍，還搭配節慶、校本課程聘請外師創意協同教學等方式，落實生活英語。這次參加英語讀者劇場，劇本改編自「Tiddler」，從6班規模的87校中脫穎而出，榮獲A6組特優。

指導老師鍾旭玲、吳孟芳表示，漁光分校學生的英語能力奠基穩固，團隊8名學生雖來自不同年級，但合作態度、自主學習精神佳，加上家長的陪伴與肯定，才能團體動力中彼此理解並互相激勵，拿到好成績。而這次培訓，除了提升了英語發音能力，也讓學生學到團隊合作與解決問題的核心素養。

五年級學生吳承育說，過程中除了要把自己的部分做到最好，更需彼此加油鼓勵，互相配合發揮最大的默契；六年級學生林宥昕表示，這次劇本改編自「Tiddler」參賽，競賽歷程猶如劇名一樣，「小魚兒擁有無限想像力努力說出一個最棒的故事，而且經歷了一段共體時艱的難忘旅程，所有過程的辛苦與努力，建立令人難忘的學習回憶。」

四年級學生張柏宏謝謝老師辛苦指導及學長姐的陪伴鼓勵，一起犧牲午休時間來練習，戰勝自己膽怯依賴的個性。