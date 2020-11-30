校慶重機騎上PU跑道 國中校長自請處分

中央社 / 台南30日電

台南市南區新興國中6日舉辦校慶時安排多輛機車騎進操場的PU跑道，校長蘇恭弘還乘坐大型重機進場，遭批評做錯誤示範，蘇恭弘已自請處分，台南市教育局將檢討並納入考核。

有民眾向台南市政府教育局與媒體反映指出，新興國中在6日舉辦校慶運動會開幕活動時，安排多輛機車騎進學校操場的PU跑道，質疑這樣的作法容易造成跑道損毀，蘇恭弘還乘坐其中一輛大型重機進場，做出錯誤示範。

蘇恭弘今天表示，原本活動中沒有設計這段活動，但運動會前一天有家長會成員建議安排機車進場帶動氣氛，同時進行交通安全宣導，經討論後才決定安排這項流程。

他說，當天機車行經跑道的距離不到20公尺，騎士們都有戴安全帽且車速很慢，前後時間非常短，但機車騎上跑道確實不妥，這是他思慮有欠周延，已向教育局說明並自請處分。

台南市教育局指出，PU跑道應禁止任何車輛進入，以延長使用年限，經調查後確認新興國中校慶當天安排機車騎上跑道，校方未善盡設施設備管理責任，將檢討校長的責任，並納入未來年終考核參考。

教育局 重機

延伸閱讀

彰化和仁國小20年校慶 家長會送師生紀念借書證

中華電攜手雲科大 5G直播校慶

影／交通部長考普通重機駕照 林佳龍：勉強低空飛過！

南一中校友團結力嚇人 籌募4千萬慶祝百年校慶

相關新聞

學生飲料被摻強酸 東山高中校長：學生沒有被霸凌

台中市東山高中23日發生學生的飲料疑被人摻人不明強酸性液體案，致該名高二學生雖發現有異趕緊吐掉，但牙齦及黏膜仍受輕微灼傷...

影／師帶偏鄉生走讀18天、360公里路 認識台灣歷史文化

嘉義縣和順國小3年前開始推動走讀教育，今年獲鴻海教育基金會贊助，本月28日起由林穎慧老師帶領17名學生，預定走讀18天、...

學習歷程檔案好幫手！中央大學開160門高三先修課

中央大學表示，校方致力教育資源在地深耕，開設了160門大學先修課程，提供高三學生修讀。通過課程後，校方將提供修課證明，如...

國際廚藝美食藝術大賞 崑大餐飲系勇奪全場最高榮譽

崑山科技大學今天下午表揚餐飲管理及廚藝系師生團隊，他們26日參加2020第4屆國際廚藝美食藝術大賞，奪下小金人1座、金牌...

影／中市議長張清照和企業相挺 清水鰲峰戰鼓隊成軍

台中市議長張清照和熱心企業界贊助下，「鰲峰戰鼓隊」正式成軍，請專業教師免費教導近20位國小、國中及高中生，學生們每周日在...

明年起學生演說競賽改採情境式 需即席發揮無法備稿

全國語文競賽今天舉行閉幕暨頒獎典禮，教育部終身教育司表示，今年有2145名競賽員參加決賽，包括演說、朗讀、作文、寫字、字...

全國技藝競賽室內設計 竹市光復高中陳曉薇獲優勝

新竹市光復高中室內設計科三年級學生陳曉薇參加109學年度全國中等學校技藝競賽家事類室內設計職種，從全國各校優秀選手的激烈...

南投縣勇奪全國語文競賽40項特優 刷新歷年紀錄

教育部全國語文競賽昨結束，頒獎暨閉幕典禮今在台灣省政資料館舉行，而2天競賽成績經統計公布，南投縣選手勇奪40項特優，表現...

中央大學開160門先修課 鼓勵高三生自主學習

新課綱鼓勵高中生多元選修，強化自主學習能力，中央大學開設160門大學先修課，提供高三生選讀，通過課程後可獲得修課證明，還...

竹縣營養午餐在地黑豆入菜 明年將有2萬多名學童可享用

新竹縣政府去年起推動在地產銷履歷大豆進入學校營養午餐計畫，迄今有10餘校參與試辦，讓學生吃到黑豆入菜的多樣化餐點，縣府農...

推廣基層棒球 善心議員捐善化國中發球機

推廣基層棒球，台南市議員林志展今捐贈善化國中棒球隊一台全新發球機，林表示，年輕時就一路支持，期勉球員們全力爭取好成績，回...

高市鳥松國小慶百歲 薛香川、鄭孟洳獲頒傑出校友

高雄市鳥松國小今天歡慶百歲生日，適逢Takao（打狗）更名高雄滿一世紀，高雄市長陳其邁到場慶賀，頒發傑出校友獎座給台彩董...

熱門新聞

學生飲料被摻強酸 東山高中校長：學生沒有被霸凌

排除異己？4國中師怒辭課審會 新版名單未補第一線代表

中小學本土語必修誰來教？ 在職師、師培生反應冷

中央大學開160門先修課 鼓勵高三生自主學習

陽明交大公布3校長候選人治校理念 他也主張增設後醫系

課審會新委員 全無中小學教師

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。