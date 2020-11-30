校慶重機騎上PU跑道 國中校長自請處分

台南市南區新興國中6日舉辦校慶時安排多輛機車騎進操場的PU跑道，校長蘇恭弘還乘坐大型重機進場，遭批評做錯誤示範，蘇恭弘已自請處分，台南市教育局將檢討並納入考核。

有民眾向台南市政府教育局與媒體反映指出，新興國中在6日舉辦校慶運動會開幕活動時，安排多輛機車騎進學校操場的PU跑道，質疑這樣的作法容易造成跑道損毀，蘇恭弘還乘坐其中一輛大型重機進場，做出錯誤示範。

蘇恭弘今天表示，原本活動中沒有設計這段活動，但運動會前一天有家長會成員建議安排機車進場帶動氣氛，同時進行交通安全宣導，經討論後才決定安排這項流程。

他說，當天機車行經跑道的距離不到20公尺，騎士們都有戴安全帽且車速很慢，前後時間非常短，但機車騎上跑道確實不妥，這是他思慮有欠周延，已向教育局說明並自請處分。

台南市教育局指出，PU跑道應禁止任何車輛進入，以延長使用年限，經調查後確認新興國中校慶當天安排機車騎上跑道，校方未善盡設施設備管理責任，將檢討校長的責任，並納入未來年終考核參考。