國際廚藝美食藝術大賞 崑大餐飲系勇奪全場最高榮譽

崑山科技大學今天下午表揚餐飲管理及廚藝系師生團隊，他們26日參加2020第4屆國際廚藝美食藝術大賞，奪下小金人1座、金牌4面、銀牌22面、銅牌33面，是參賽團隊表現最佳團隊，獲頒獲大會最高榮譽團體總冠軍。

這次競賽分為學生組及社會組，總共有餐飲藝術類食材、烘焙、菜餚展示組中式創意料理、中式主菜、西式開胃小品、西式主菜、及現場蔬果雕刻、及現場蛋糕裝飾等項目評比，近20所大專校院及高中職，約200位師生及社會人士參賽。

獲得「小金人」的三年級林偉豪是來自馬來西亞的僑生，參賽作品為「金鼠戀蒼松、葡萄似珠玉、核桃孕春果」，他以台南在地食材虱目魚為主，將虱目魚分別以4種不同刀法呈現，經由切割烹調後展現不同造型，並佐以三種不同風味的醬汁，再搭配一道核桃小甜品回味在心裡，最後透過巧思擺盤來完美呈現，獲中式創意料理金牌獎，再拿下全場最高分小金人，讓人刮目相看。

林偉豪表示，此次能獲獎除了感到欣喜外，也感謝學校與系上的支持與鼓勵，更開心自己能在餐飲系成長茁壯，不後悔三年來持續跟著系上老師學習，負責教學助理的相關工作，從課程中學習廚藝技巧與創意，更強化自身學習成效，希望在畢業前有機會傳承競賽經驗與學弟妹分享。

另一年級新生陳文芸初次參加競賽即獲得評審的肯定，作品「起司杏仁香料炸烤雞捲附義大利蒜香斑紋餃佐附獵人醬汁」，將雞胸肉包捲海苔起司，外層包覆杏仁香料炸酥，口感酥香內餡味濃，佐以獵人醬汁酸甜適中提升雞肉的鮮甜味；另搭配義大利麵製成斑紋線條，麵餃精緻討喜，口感Q彈味濃，拿下西式主菜銀牌。

三年級涂郁晴在中式創意料理拿下金牌，研修五李俞萱在中式主菜、西式主菜項目上拿下雙料金牌。民生學院馮啟宏院長肯定學生的表現，他表示只要想學習，在崑山科大，學校永遠站在支持的最前線，讓每一位學生都能實踐夢想。