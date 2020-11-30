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影／中市議長張清照和企業相挺 清水鰲峰戰鼓隊成軍

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
台中市議長張清照和熱心企業相挺，清水「鰲峰戰鼓隊」日前成軍。圖／台中市議長張清照服務處提供
台中市議長張清照和熱心企業相挺，清水「鰲峰戰鼓隊」日前成軍。圖／台中市議長張清照服務處提供

台中市議長張清照和熱心企業界贊助下，「鰲峰戰鼓隊」正式成軍，請專業教師免費教導近20位國小、國中及高中生，學生們每周日在清水區鰲峰山上學習擊鼓，昨天的擊鼓課程，學生們士氣飽滿。

「鰲峰戰鼓隊」隊長張東玄表示，2年多前由中市議長張清照和熱心企業，抱著回饋社會及鼓勵正當休閒娛樂的想法，發起組成這個戰鼓隊，免費請專業教師教學生擊鼓，每周日上午在清水區鰲峰山上練習，目前鼓隊已有近20位學生，也歡迎有興趣的海線在地學生來參加，一切免費。

張東玄說，這些學生原本完全不懂戰鼓，一切從零開始，學得認真又開心，現在擊鼓有模有樣，有時還受地方邀請參加表演，學生們都覺得很有成就感。

日前彰化「華崙太鼓班」特地到鰲峰山與「鰲峰戰鼓隊」交流；「華崙太鼓班」由一群婆婆媽媽組成，當天與「鰲峰戰鼓隊」的學生們一起擊鼓，鼓聲隆隆，響徹雲霄，學生們的認真與專業更讓婆媽們另眼相看。

婆婆 台中市

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