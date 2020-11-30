虎尾科大校犬咬師要被送走？ 校方：希望人狗和平相處
動物救援團體昨天在網路指控雲林縣虎尾科技大學一位老師被校犬嚇到，竟說謊通報他被咬，要求校方驅離這隻獨眼殘障校犬，校方未經調查即請防疫所要來抓狗，是負面的生命教育。校方今天說明，這位老師並未通報被狗咬但確曾被嚇到，校方也給狗戴上防追的「阻行器」並未將牠送走。
記者今天走訪虎科大校園，這隻被命名「阿奇」的狗，確仍還在學校，穿梭走廊、地下室、回收堆積場四處覓食，看到認識的學生都還會友善搖尾，和學生互動很好，一位研究生說，他在學校約五年就一直都看到阿奇，不曾聽過會咬人，既稱為校犬就不應送走。
一位學生也說，他以前很怕狗，和阿奇相處後就不會了，可能是阿奇體型稍大了些，有人看了會怕，這兩天曾在網路有人在說阿奇的事，阿奇留不留不是他一個人能決定。
動保人士兩天來在網路指控這名楊姓老師，指楊老師說謊，明明只是被狗嚇到竟向學校通報他被狗咬，並要求校方驅離校犬，學校未經調查竟還請防疫所要來抓狗，這是嚴重的負面生命教育，校犬行為異常應由全校師討論一個圓滿解決方式，而非聽信一位不喜歡校犬的人謊言就要驅離，希望校方懸崖勒馬，並檢討這位老師的行為。
虎科大主任秘書胡志熊今天說明指出，這位老師當時通報並沒有說他被狗咬，只說狗突然跑出來作勢攻擊，他嚇到了，當時有學生在旁把狗安撫下來，這位老師也沒有強制要校方把狗送走，為避免狗再追人，學校也幫這隻狗戴上「阻行器」，但後來也被拆除。
胡志熊指出，校園目前有兩、三隻流浪犬，過去也曾發生師生被狗咬或嚇到，甚至向校方求償的情形，很多人對處理狗的看法不同，校方頗為難，目前也委託社團志工協助處理，希望狗能與大家和平相處，也能確保校園安全。
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