快訊

新版晶片護照明年1月11日正式發行 當日申辦有禮物

北車搭電扶梯手掌被扶手畫傷 台鐵：瞭解中

竹縣府與北市大合作 用體育活動培訓雙語教育師資

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
講師以扯鈴、球類、身體活動等示範，如何把體健學科內容與英語結合。
講師以扯鈴、球類、身體活動等示範，如何把體健學科內容與英語結合。

新竹縣政府首度與台北市立大學合作，近日辦理雙語教學實務研習營「教育Bilingual×學習Powerful」，一連三天的課程邀請到深耕CLIL跨領域學習法5名美國、義大利、台灣講師，以扯鈴、球類、身體活動等示範，如何把體健學科內容與英語結合，並分享備課、教學技巧，來培訓縣內教師增能雙語教學。

CLIL (Content and Language Integrated Learning)，又稱為「學科內容與語言整合學習」，是將學科內容與語言學習互相結合的一種教學方法。

縣長楊文科表示，2030年台灣邁向雙語國家，師資將是關鍵，雙語教育不只需要英語教師，所有領域師資都是關鍵，此次與台北市立大學合作，培訓縣內教師體健領域增能，其他學科也與清華大學全英語教學研究中心合作，逐步培育縣內雙語教學師資、發展課程教材、教法等。

全英語教學研究中心執行長劉述懿表示，推動雙語教學，師資培育、教材、環境三項是關鍵，中心配合教育部培育體健、藝文領域師資，除了師資職前培育外，如何培育在職老師英語，加強其進修英語動機、能力等相當重要，今年是雙語教育萌芽期，透過此次研習營作為引子，盼在未來2、3年逐步擴大推展。

他也指出，新竹縣幅員遼闊，偏鄉的學校班級人數少，學生更能全心參與雙語學習，但在培育教師上更為重要，未來教師使用編列好的雙語教材，備課上才事半倍功半，滿足了師資、教材後，才能擁塑造個良好的雙語環境。

此次研習營縣內各國中、小約有20多名在職教師報名參與，參加者之一的尖石鄉石磊國小主任葉仰道表示，這次研習會提供老師一個很好的英語增能機會，在研習講師所呈現的教學示例中，從點名、暖身活動、規則解釋及技能指導回饋都解說的相當精準詳細，只要融會貫通、拆解運用，對老師未來在雙語教學上很多的幫助。

新竹縣政府首度與台北市立大學合作，辦理雙語教學實務研習營「教育Bilingual×學習Powerful」。記者陳斯穎／攝影
新竹縣政府首度與台北市立大學合作，辦理雙語教學實務研習營「教育Bilingual×學習Powerful」。記者陳斯穎／攝影
講師以扯鈴、球類、身體活動等示範，如何把體健學科內容與英語結合。記者陳斯穎／攝影
講師以扯鈴、球類、身體活動等示範，如何把體健學科內容與英語結合。記者陳斯穎／攝影

新竹 語言 北市

延伸閱讀

美式足球／美國大學聯賽首見 女性球員登頂級聯盟出賽

找理化老師代體育課！中市國中女教師偕夫校園咆哮 家長批：最壞身教！

增強雙語教育 台中外師聘雇110年增加至70名

自稱體育老師教室全裸自拍 盧秀燕：如在台中一定揪出

相關新聞

影／師帶偏鄉生走讀18天、360公里路 認識台灣歷史文化

嘉義縣和順國小3年前開始推動走讀教育，今年獲鴻海教育基金會贊助，本月28日起由林穎慧老師帶領17名學生，預定走讀18天、...

全國技藝競賽室內設計 竹市光復高中陳曉薇獲優勝

新竹市光復高中室內設計科三年級學生陳曉薇參加109學年度全國中等學校技藝競賽家事類室內設計職種，從全國各校優秀選手的激烈...

南投縣勇奪全國語文競賽40項特優 刷新歷年紀錄

教育部全國語文競賽昨結束，頒獎暨閉幕典禮今在台灣省政資料館舉行，而2天競賽成績經統計公布，南投縣選手勇奪40項特優，表現...

竹縣營養午餐在地黑豆入菜 明年將有2萬多名學童可享用

新竹縣政府去年起推動在地產銷履歷大豆進入學校營養午餐計畫，迄今有10餘校參與試辦，讓學生吃到黑豆入菜的多樣化餐點，縣府農...

推廣基層棒球 善心議員捐善化國中發球機

推廣基層棒球，台南市議員林志展今捐贈善化國中棒球隊一台全新發球機，林表示，年輕時就一路支持，期勉球員們全力爭取好成績，回...

高市鳥松國小慶百歲 薛香川、鄭孟洳獲頒傑出校友

高雄市鳥松國小今天歡慶百歲生日，適逢Takao（打狗）更名高雄滿一世紀，高雄市長陳其邁到場慶賀，頒發傑出校友獎座給台彩董...

清水高中圖書館社區共讀站啟用 營造小鎮誠品風

清水高中「社區共讀站」啟用，因應108課綱彈性自主學習的落實，圖書館提供學生更多元化的自主學習空間，以豐富學習的樣貌；內...

共學不打烊！200位教師犧牲假期 齊聚新北市丹鳳高中閱讀聚場4.0

全臺最受矚目的教師自主共備研習「閱讀聚場」，已經連續舉辦4年，丹鳳高中為新北推動「閱讀教育」的亮點學校，曾獲教育部第一屆閱讀磐石獎、全國第三屆高中績優圖書館等殊榮、新北市三級貢獻平台學校，今年在新北市創新教育加速器計畫幫助下

彰化和仁國小20年校慶 家長會送師生紀念借書證

彰化縣和美鎮和仁國小今天20年校慶，縣長王惠美今天前往祝賀，由於和仁國小剛獲縣府補助200萬元改造圖書館，並增加大量藏書...

找理化老師代體育課！中市國中女教師偕夫校園咆哮 家長批：最壞身教！

台中市一所國中黃姓女體育老師，被指請假找理化老師代課，兩師專長不同卻代課，影響學生授課權益；黃師本月初還在學生早自習時間...

桃市圖推廣嬰幼兒閱讀 萬花筒劇團明到大園演出

桃園市立圖書館在各區舉行嬰幼兒閱讀推廣活動，明天第7場將於下午1時半前進大園區老人文康綜合活動中心辦理，現場將邀來萬花筒...

內灣國小水墨創作聯展 講述3個藝術家故事

新竹縣內灣國小即日起將展出水墨創作聯展，除了有在地台灣國寶大師劉興欽的漫畫創作，還邀請新生代藝術家馬尼尼為及新生代超現實...

熱門新聞

排除異己？4國中師怒辭課審會 新版名單未補第一線代表

中小學本土語必修誰來教？ 在職師、師培生反應冷

課審會新委員 全無中小學教師

全國語文競賽結果今天午夜前出爐 明在南投頒獎

中小學行動載具尚缺1.7萬台 教育部：明年預算優先補足

影／師帶偏鄉生走讀18天、360公里路 認識台灣歷史文化

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。