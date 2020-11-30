竹縣府與北市大合作 用體育活動培訓雙語教育師資

新竹縣政府首度與台北市立大學合作，近日辦理雙語教學實務研習營「教育Bilingual×學習Powerful」，一連三天的課程邀請到深耕CLIL跨領域學習法5名美國、義大利、台灣講師，以扯鈴、球類、身體活動等示範，如何把體健學科內容與英語結合，並分享備課、教學技巧，來培訓縣內教師增能雙語教學。

CLIL (Content and Language Integrated Learning)，又稱為「學科內容與語言整合學習」，是將學科內容與語言學習互相結合的一種教學方法。

縣長楊文科表示，2030年台灣邁向雙語國家，師資將是關鍵，雙語教育不只需要英語教師，所有領域師資都是關鍵，此次與台北市立大學合作，培訓縣內教師體健領域增能，其他學科也與清華大學全英語教學研究中心合作，逐步培育縣內雙語教學師資、發展課程教材、教法等。

全英語教學研究中心執行長劉述懿表示，推動雙語教學，師資培育、教材、環境三項是關鍵，中心配合教育部培育體健、藝文領域師資，除了師資職前培育外，如何培育在職老師英語，加強其進修英語動機、能力等相當重要，今年是雙語教育萌芽期，透過此次研習營作為引子，盼在未來2、3年逐步擴大推展。

他也指出，新竹縣幅員遼闊，偏鄉的學校班級人數少，學生更能全心參與雙語學習，但在培育教師上更為重要，未來教師使用編列好的雙語教材，備課上才事半倍功半，滿足了師資、教材後，才能擁塑造個良好的雙語環境。