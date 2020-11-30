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影／師帶偏鄉生走讀18天、360公里路 認識台灣歷史文化

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義市即時報導
嘉義縣和順國小學生們前天走讀台南市。記者卜敏正／翻攝
嘉義縣和順國小學生們前天走讀台南市。記者卜敏正／翻攝

嘉義縣和順國小3年前開始推動走讀教育，今年獲鴻海教育基金會贊助，本月28日起由林穎慧老師帶領17名學生，預定走讀18天、共360公里，前天走訪台南，昨天走讀嘉義市各景點，認識居住環境、文化與歷史。

和順國小校長賀惠芳說，走讀不在於走，而在於讀，學生讀內心、讀感受、讀風景，認識自己居住的這片土地。

「訓練就是學習！」林穎慧表示，為挑戰18縣市走讀計畫，帶學生從義竹走到布袋，或走到北門、鹿草，每次走20公里培養體力，透過相互激勵、扶持，休息後再出發，訓練體力也學習互助、培養走讀熱情。

林穎慧說，昨天帶學生走讀嘉義市蘭潭水庫、嘉義公園、嘉義舊監獄、紅毛井等景點，學生透過走讀認識嘉義市，雖然許多學生走到舊監參訪時，腳已磨出水泡、破皮， 但都能堅持走完全程，也驗證課文所提到的嘉義人文歷史、風貌景觀。

6年級學生黃士彥表示，學校第一次環島他沒機會參加，看見參加的同學滿載而歸後，他感到非常可惜，很高興在畢業前可以參加這次走讀，走過台南、嘉義市後，真心感受城市不同美感。

學生李妤善也說，參加走讀雖然累，但收獲滿滿，多數景點都沒去過，一定會把握每次走讀活動，在畢業前留下最美回憶。

林穎慧說，嘉義人很有人情味，許多民眾看見孩子們都不斷打氣、鼓勵，每次走讀活動都獲得企業與熱心人士幫助，感謝大家幫忙，讓偏鄉生有機會走到不同城市、學習成長。

嘉義縣和順國小學生們昨天走讀嘉義大學。記者卜敏正／翻攝
嘉義縣和順國小學生們昨天走讀嘉義大學。記者卜敏正／翻攝
嘉義縣和順國小學生們昨天走讀嘉義蘭潭。記者卜敏正／翻攝
嘉義縣和順國小學生們昨天走讀嘉義蘭潭。記者卜敏正／翻攝
嘉義縣和順國小學生們前天走讀台南市六甲。記者卜敏正／翻攝
嘉義縣和順國小學生們前天走讀台南市六甲。記者卜敏正／翻攝
嘉義縣和順國小學生們前天走讀台南市。記者卜敏正／翻攝
嘉義縣和順國小學生們前天走讀台南市。記者卜敏正／翻攝
嘉義縣和順國小學生們昨宣布天走讀嘉義公園。記者卜敏正／翻攝
嘉義縣和順國小學生們昨宣布天走讀嘉義公園。記者卜敏正／翻攝

環島 偏鄉 嘉義

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