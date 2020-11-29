高市鳥松國小慶百歲 薛香川、鄭孟洳獲頒傑出校友

高雄市鳥松國小今天歡慶百歲生日，適逢Takao（打狗）更名高雄滿一世紀，高雄市長陳其邁到場慶賀，頒發傑出校友獎座給台彩董事長薛香川、高市議員鄭孟洳等21人。學校為迎接校慶創作紀念歌，並設計一面百周年紀念牆，百周年校慶活動歡樂滿滿。

鳥松國小百年校慶活動延續2天，今早市長陳其邁、教育局長謝文斌到場祝賀，兩人參加象徵「十年樹木、百年樹人」的樹木幼苗「守護」儀式，見證鳥松國小邁入下一個百年。

陳其邁頒發傑出校友獎給台灣彩券公司董事長薛香川、高市議員鄭孟洳、鳥松里長謝唐欽等21人。薛香川說，小時畢業至今經歷一甲子歲月，以前讀書的校舍是平房，跟今日的高樓截然不同，現在的操場曾經是一片稻田，田埂旁還有小溪流可以捉魚，小時候很喜歡玩水，重返校園湧上許多回憶，內心感動又高興。

迎接百年校慶，校方花時間找回許多老校友，今天邀請日治時期畢業校友蔣瑞穗（90歲），第一屆畢業校友黃金松（88歲）到校，多位老校友、傑出校友與校長文惠慧一起合切生日蛋糕。