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高市鳥松國小慶百歲 薛香川、鄭孟洳獲頒傑出校友

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄市長陳其邁（左）頒發傑出校友獎座給台灣彩券公司董事長薛香川（左二）。記者徐白櫻／攝影
高雄市長陳其邁（左）頒發傑出校友獎座給台灣彩券公司董事長薛香川（左二）。記者徐白櫻／攝影

高雄市鳥松國小今天歡慶百歲生日，適逢Takao（打狗）更名高雄滿一世紀，高雄市長陳其邁到場慶賀，頒發傑出校友獎座給台彩董事長薛香川、高市議員鄭孟洳等21人。學校為迎接校慶創作紀念歌，並設計一面百周年紀念牆，百周年校慶活動歡樂滿滿。

鳥松國小百年校慶活動延續2天，今早市長陳其邁、教育局長謝文斌到場祝賀，兩人參加象徵「十年樹木、百年樹人」的樹木幼苗「守護」儀式，見證鳥松國小邁入下一個百年。

陳其邁頒發傑出校友獎給台灣彩券公司董事長薛香川、高市議員鄭孟洳、鳥松里長謝唐欽等21人。薛香川說，小時畢業至今經歷一甲子歲月，以前讀書的校舍是平房，跟今日的高樓截然不同，現在的操場曾經是一片稻田，田埂旁還有小溪流可以捉魚，小時候很喜歡玩水，重返校園湧上許多回憶，內心感動又高興。

迎接百年校慶，校方花時間找回許多老校友，今天邀請日治時期畢業校友蔣瑞穗（90歲），第一屆畢業校友黃金松（88歲）到校，多位老校友、傑出校友與校長文惠慧一起合切生日蛋糕。

鳥松國小退休校長曾憲宏與音樂人李志衡聯手創作百年校慶紀念校歌，另在學校川堂設置百周年紀念牆，牆面刻上芳名錄。校長文惠慧表示，設立牆面的意義是象徵「吃果子拜樹頭」，藉此感恩各界協辦百周年活動，更希望孩子們見賢思齊，未來長大也要貢獻所長、幫助社會。

高市議員鄭孟洳（右三）也是鳥松國小傑出校友。記者徐白櫻／攝影
高市議員鄭孟洳（右三）也是鳥松國小傑出校友。記者徐白櫻／攝影
高雄市鳥松國小今天歡慶百歲生日，多位老校友一起合切蛋糕。記者徐白櫻／攝影
高雄市鳥松國小今天歡慶百歲生日，多位老校友一起合切蛋糕。記者徐白櫻／攝影
高雄市長陳其邁（右四）頒發傑出校友獎座。記者徐白櫻／攝影
高雄市長陳其邁（右四）頒發傑出校友獎座。記者徐白櫻／攝影

薛香川 陳其邁 高雄市

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