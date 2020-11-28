清水高中圖書館社區共讀站啟用 營造小鎮誠品風

清水高中「社區共讀站」啟用，因應108課綱彈性自主學習的落實，圖書館提供學生更多元化的自主學習空間，以豐富學習的樣貌；內部在陳設使用低矮的活動家具，讓空間看來更寬敞，並引入戶外光線讓視野更明亮，在開放式的空間設計中，人與人之間減少隔閡，營造閱讀空間「誠品風」。

教育部、台中市教育局近年來積極推動「社區共讀站」專案計畫，鼓勵高中職以下學校活化既有圖書室及閒置空間，打造美輪美奐的閱讀新環境，清水高中獲得經費挹注，進行空間整合與調整，活化、美化既有圖書空間，打造出一間融合閱讀、教學、討論及發表等多元化功能的圖書館。

清水高中校長黃偉立說，圖書館傢飾的搭配，滿足圖書、休憩、數位化的多元機能，並體驗全然不同的陳設概念，讓師生及社區民眾可以享受更為舒適實用的閱讀環境。

另外，清水高中持續推動深耕閱讀、資訊科技融入教學，提升教學品質與學習成效；辦理虛擬實境體驗活動，如沙盒體驗、博物館虛擬體驗、人體器官虛擬體驗、世界景觀虛擬體驗等活動，讓學生體驗科技與藝術揉合之美；引進線上閱讀資料庫，讓知識帶著走，展現師生行動閱讀力。