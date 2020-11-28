共學不打烊！200位教師犧牲假期 齊聚新北市丹鳳高中閱讀聚場4.0

全臺最受矚目的教師自主共備研習「閱讀聚場」，已經連續舉辦4年，丹鳳高中為新北推動「閱讀教育」的亮點學校，曾獲教育部第一屆閱讀磐石獎、全國第三屆高中績優圖書館等殊榮、新北市三級貢獻平台學校，今年在新北市創新教育加速器計畫幫助下，校方研發出「D-BOOK選書師APP」，協助中學生找到適性閱讀的輔助工具，並透過跨國閱讀聚場的研討會，讓國內外閱讀教師搶先加入APP找到自己的命定之書，並體驗丹鳳移動閱讀的AR四季潮館課程。新北市教育局教育局中等教育科翁健銘於11月28日下午特別至工作坊現場，感謝與勉勵每一位參與論壇研習的老師，不僅勇敢嘗試又能以不斷學習和成長的思維，追求自我專業成長，以共學翻轉教學的方式，激發學生學習潛能。

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四季閱讀課程 跨校閱讀社群

曾慧媚校長提到：「丹鳳高中圖書館曾被譽為最美麗的高中圖書館，為了讓圖書館能連結更多資源，成立跨校閱讀教師人才的培育基地，落實一個人走得快，一群人走得遠的理念。今年更在新北市創新教育加速器計畫的經費挹注下，以丹鳳高中為圓心，全國社群種子教師為半徑，畫出四季閱讀課程的圓弧，累積社群核心教師達百人，讓四季閱讀成為可實踐的移動課程。並從今年二月開始，丹鳳高中song讀社群教師，每月進行實體與線上課程，共備研發丹鳳四季移動閱讀課程，歷時一年的修正與研討，將於11月28日、29日與來自香港、新加坡、馬來西亞、台灣的200位教師，齊聚共學在丹鳳高中，進行跨國閱讀課程發表。」

移動時代 全球華人閱讀面面觀

第四屆閱讀聚場4.0研習一開放報名，短短三天，就接近200位老師報名，是老師們俗稱的秒殺研習，新北市中小學教師也熱情報名約百人。今年丹鳳高中以移動時代國際閱讀為主軸，辦理全球華人閱讀研討會。而海外同步的線上直播研討，也在三天內報名近200位來自美國、新加坡、香港、馬來西亞等華人地區的老師報名。

線上直播會談。

「國際閱讀教育新趨勢」以跨國實務推廣閱讀活動與課程為主軸，特邀新加坡南洋理工大學•國立教育學院副教授陳志銳博士，以國家圖書館華文閱讀委員會主席的角度，進行「以閱讀之名，抵抗--以新加坡的閱讀計畫為例」的短講，而來自馬來西亞波德申中華中學與董總師資局副主任校長張永慶博士，則分享「疫情時代閱讀生命的反思」，提供馬來西亞獨中線上課程的推動，至於香港學校圖書館主任協會會長黃毅娟主任，從「閱讀」的框架與自由，來談香港閱讀推廣的經驗，有圖書館之母的國立臺灣師範大學圖書資訊學研究所優聘教授陳昭珍教授則分享「數位閱讀與媒體素養」，壓軸的是丹鳳高中圖書館主任亦是暢銷作家宋怡慧老師，分享「移動與深耕—閱讀教育的多元經營」，進行目前中學閱讀推廣觀察的與綜整，並在綜合座談開放現場提問，進行實體與線上兩者的互動與回饋。

師大圖資所特聘教授陳昭珍。

丹鳳高中宋怡慧老師。

新加坡陳志鋭教授。

馬來西亞張永慶博士。

香港黃毅娟主任。

移動研討課程 教師適性選擇

兩日四季閱讀課程是為每位不同學科老師量身打造的，不只課程多元，也針對老師專長屬性與需求，進行研討前的自主填單與選擇：春季文學想像閱讀由師大附中黃麗禎老師講授說故事的力量—從《百年孤寂》啟程；夏季史地行旅閱讀由中央大學蔣竹山教授講授從《維梅爾的帽子》談行旅者的世界史；秋季斜槓跨界閱讀由華語世界首席故事教練許榮哲老師講授小說課-折磨讀者的祕密；冬季科學創客閱讀由龍津高中曾明騰老師講授跨閱科學--跨閱特斯拉，全臺200位教師依照志願選組，每組進行新課綱時代四季閱讀教學新風貌的研發與共創。

新北教育創新 潮人闖關xAr城堡體驗

第二天上午則是由丹鳳高中團隊及SONG讀社群教師，帶領200位老師進行潮人闖關x Ar城堡體驗，透過四季閱讀的AR體驗與闖關，感受新北教育創新的閱讀新潮流。春季文學想像館主由宋怡慧老師、溫展浩老師擔任；夏季史地行旅館由張文承老師、馬孟平老師擔任；秋季斜槓實作館由李芷涵老師、石惠美老師擔任；冬季科技思辨館由劉彥伶老師、張丰慈老師擔任；最後的閱讀擂台賽由張心蔚老師進行成績覆核與把關，科技與閱讀的合框，激盪出讀寫時代的科技與人文合框的教學新風景。

講師手把手實作 產出有感吸睛閱讀課程

第二天下午則進行春夏秋冬四季閱讀工作坊：春季閱讀場由沙鹿國中黃浩勳老師進行「這樣閱讀有感又吸睛」的實作、夏季閱讀場由台師大陳志洪老師進行「用理性與感性翻轉:桌遊實現議論文與記敘文教學」的實作、秋季閱讀場由竹光國中陳乃誠老師進行「以Line@閱讀任務尋寶」的實作，冬季閱讀場由海山高中張玲瑜老師進行「《世說新語》裡的邏輯思維課」的實作。讓老師針對自己的課程需求，透過手把手的方式，產出吸睛有感的閱讀課程，立即回到課室實踐，改變教學的課室風景。

研討會由學生服務 體現新課綱自主服務精神

2020年丹鳳高中閱讀聚場4.0的服務人員，是由丹鳳高中Ido社的學生擔任，無論是研討前的場佈工作，抑或是兩天研習課程場地的服務工作，皆由丹鳳高中I DO社學生來進行服務，落實新課綱「學生自主，做中學、學中做」的精神，也讓學生從活動中落實學習服務的精神。

社群領導人宋怡慧老師說：「新課綱第二年來自台灣北中南東，熱愛閱讀的老師們，不只勇敢嘗試，又能以不斷學習和成長的思維，追求自我專業成長，願以共學翻轉教學的方式，激發學生學習動機和潛力，社群教師連續三年進行反思對話（Reflective Dialogue）、公開實踐、共同責任（Shared Responsibility），不只看見教師自主共好的動力與活力，也看見多元閱讀與進行創新閱讀教學的實踐。尤其遠從恆春國小而來的許瑋珊老師，期待能精進學習的熱情更是激勵現場老師。」

犧牲假期讓共學不打烊的200位教師，齊聚新北市丹鳳高中，當200位老師把共備學習變成教師日常的實踐，把跨科協作變成閱讀教學的常態，這群熱情超閱、攜手向前走的夥伴，將會把這兩天的感動化成跨越的起點，邁向新課綱共學實踐的教學旅程。