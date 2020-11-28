桃市圖推廣嬰幼兒閱讀 萬花筒劇團明到大園演出

桃園市立圖書館在各區舉行嬰幼兒閱讀推廣活動，明天第7場將於下午1時半前進大園區老人文康綜合活動中心辦理，現場將邀來萬花筒劇團演出「淘氣皮皮歷險記2–我想快快長大」，還規畫親子闖關賽、親子共讀繪本等活動，歡迎家長帶孩子一起參與。

明天在大園的萬花筒劇團演出主題逗趣，以親子互換身體展開一連串趣味生活為發展主軸，主角「皮皮」的媽媽因臨時要下南部探視突然生病的奶奶，不曾照顧皮皮的爸爸用軍事化的教育，讓兩人對彼此都很不悅，偶然間，父子倆在遇上幸運蝙蝠後，皮皮與爸爸竟交換身體，開始體驗彼此的上班與學校生活，趣味故事歡迎親子共賞。

桃園市立圖書館指出，明天推廣閱讀活動現場，也將規畫「我愛爹地&媽咪」親子闖關賽，現場將設計3道關卡讓孩子與爸爸、媽媽組隊一同合力闖關；還有主題書展區展出許多親情相關適合親子共讀的優質繪本，希望父母與孩子都能一起度過美好時光。