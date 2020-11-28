快訊

以色列「黑色行動」？伊朗核武計畫總工程師 遭刺客陷阱擊斃

高市印尼籍學生騎車撞上中央分隔島 一死一傷

聽新聞
test
0:00 / 0:00

桃市圖推廣嬰幼兒閱讀 萬花筒劇團明到大園演出

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
桃園市立圖書館在各區舉行嬰幼兒閱讀推廣活動，明天第7場將於下午1點半前進大園區老人文康綜合活動中心辦理，現場將邀來萬花筒劇團演出「淘氣皮皮歷險記2–我想快快長大」。圖／桃園市立圖書館提供
桃園市立圖書館在各區舉行嬰幼兒閱讀推廣活動，明天第7場將於下午1點半前進大園區老人文康綜合活動中心辦理，現場將邀來萬花筒劇團演出「淘氣皮皮歷險記2–我想快快長大」。圖／桃園市立圖書館提供

桃園市立圖書館在各區舉行嬰幼兒閱讀推廣活動，明天第7場將於下午1時半前進大園區老人文康綜合活動中心辦理，現場將邀來萬花筒劇團演出「淘氣皮皮歷險記2–我想快快長大」，還規畫親子闖關賽、親子共讀繪本等活動，歡迎家長帶孩子一起參與。

明天在大園的萬花筒劇團演出主題逗趣，以親子互換身體展開一連串趣味生活為發展主軸，主角「皮皮」的媽媽因臨時要下南部探視突然生病的奶奶，不曾照顧皮皮的爸爸用軍事化的教育，讓兩人對彼此都很不悅，偶然間，父子倆在遇上幸運蝙蝠後，皮皮與爸爸竟交換身體，開始體驗彼此的上班與學校生活，趣味故事歡迎親子共賞。

桃園市立圖書館指出，明天推廣閱讀活動現場，也將規畫「我愛爹地&媽咪」親子闖關賽，現場將設計3道關卡讓孩子與爸爸、媽媽組隊一同合力闖關；還有主題書展區展出許多親情相關適合親子共讀的優質繪本，希望父母與孩子都能一起度過美好時光。

市立圖書館指出，明天的推廣活動精彩多元，免費開放入場同樂，地點在大園區大觀路118號的大園區老人文康綜合活動中心；2020年桃園市立圖書館童演童語嬰幼兒閱讀推廣活動詳細活動內容，可上桃園市立圖書館官網查詢。

桃園市立圖書館在各區舉行嬰幼兒閱讀推廣活動，明天第7場將於下午1點半前進大園區老人文康綜合活動中心辦理，現場將邀來萬花筒劇團演出「淘氣皮皮歷險記2–我想快快長大」。圖／桃園市立圖書館提供
桃園市立圖書館在各區舉行嬰幼兒閱讀推廣活動，明天第7場將於下午1點半前進大園區老人文康綜合活動中心辦理，現場將邀來萬花筒劇團演出「淘氣皮皮歷險記2–我想快快長大」。圖／桃園市立圖書館提供

親子 圖書館

延伸閱讀

運用災害預備金 桃市研議再增9口抗旱水井

「原創繪本大解密」公共圖書館巡迴展 今正式揭幕！

桃市中原陸橋下岔口堵車嚴重 里長：等2個紅綠燈才能通行

童書出現惹議文字 台中市立圖書館：先撤架

相關新聞

桃市圖推廣嬰幼兒閱讀 萬花筒劇團明到大園演出

桃園市立圖書館在各區舉行嬰幼兒閱讀推廣活動，明天第7場將於下午1時半前進大園區老人文康綜合活動中心辦理，現場將邀來萬花筒...

內灣國小水墨創作聯展 講述3個藝術家故事

新竹縣內灣國小即日起將展出水墨創作聯展，除了有在地台灣國寶大師劉興欽的漫畫創作，還邀請新生代藝術家馬尼尼為及新生代超現實...

台中獅友送暖！老市區新熱血捐30萬助弱勢學子翻轉未來

很多政府及社會團體把目光與社福資源關注偏遠學校，忽略了舊城區的弱勢學子，卓越獅子會與台中市千羽家慈善會共同主辦的「老市區...

老舊還用膠帶補 扶輪社協助基隆成功國中會議室桌椅更新

基隆市成功國中教學會議室課桌椅老舊，已經使用20多年，有的還用膠帶貼貼補補。國際扶輪3490地區基隆分區基隆永昌扶輪，今...

福連國小快閃吉他成果 Cos《鬼滅之刃》超吸睛

貢寮區福連國小學生僅六人，但用心發展多元才藝，偏鄉孩子兩年半以來練習吉他有所成，社團老師特別安排首次的快閃演出，讓學生壯壯膽，而選定歌曲出自今年最夯動漫《鬼滅之刃》，表演學生也特地Cos劇中炭治郎等角色，特殊的扮相給偏鄉孩子們留下難忘經驗。

光啟高中贈樹 替龜山國中打造鳳凰木步道

桃園市私立光啟高中與龜山國中情誼深遠，光啟校方今天捐贈2棵鳳凰木與1棵黃椰子樹，早上送往龜山國中舉行移樹典禮，鳳凰木安排...

新埤國中拚出頭 轉型雙語實驗學校

少子化，小校力拚出頭天，屏東縣新埤國中連3年全校學生數是縣內國中人數最少學校，今年僅26名學生，學校朝轉型雙語國際教育實...

屏東多校整併 校舍活化再利用

少子化效應，屏縣109學年度停辦1所國小、2分校、2分班停辦，1所國小改為分校，堪稱16年來最大規模學校整併，今年廢校的...

國中組長脫序 擋附幼用操場

台北市螢橋非營利幼兒園家長向議員徐立信陳請，指螢橋國中一名組長干擾附設在校內的幼兒園師生上課。徐說，這名組長不僅干擾幼兒...

積穗國小「紙圖書館」亮相 再生紙打造閱讀桌椅

為打造學子優質閱讀環境，積穗國小爭取外部資源， 今由在地企業正隆紙業捐贈一座「紙圖書館」，以回收紙再製成桌椅、書架，可愛...

客家美食成果展 學生、名廚共同創作客家料理

新北市客家事務局與新北市立三峽國中日前在學校內合辦「三角湧飄香傳情-新北客好食光」成果展，讓11位學生與名廚「阿全師」一...

影／國歌音高太難唱！新錄中學版國歌走原民風加小清新

唱國歌時，有不少學生覺得國歌音域太高、旋律沉重，而不願開口大聲唱。為了讓學生們都能放聲唱國歌，六龜高中合唱團在校長梁華蓁...

熱門新聞

媽媽病逝...她大三就當公務員 畢業考上高考狀元

當夜店在玩？ 某科大迎新有清涼女子磨蹭秀引熱議

檸檬酸加小蘇打！國中生製自動救生裝置世界發明展摘金

避免吃指考綁學測的虧！ 老師提醒學測前國文準備方向

感念師生情！屏科大校友天價標下「第一鮪」舉辦感恩鮪魚饗宴

金大辦「一日大學生」活動 讓阿公、阿嬤體驗當新鮮人

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。